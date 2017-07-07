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台湾股市：收盘跌破月线受美股挫跌拖累，观望美非农就业数据
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2017年7月7日 / 早上6点39分 / 1 天前

台湾股市：收盘跌破月线受美股挫跌拖累，观望美非农就业数据

1 分钟阅读

    路透台北7月7日 - 台湾股市周五收跌，且跌破月线友撑。分析师指出，美国费城半导体、NASDAQ等科技
股走跌且破季线，拖累台股跌破月线关卡；下周须观察今日稍后美国非农就业和重量级个股的投资人说明会表
现。
     
    台湾加权股价指数       收跌0.68%,至10,297.25点；今日成交初值          为821.20亿台币，上交易
日修正后为875.45亿。台股月线目前在10,316点。      
    
    元大投顾市场研究部经理薛舜日说，本周除息行情落空，本周因除息料使台股指数减少55点，下周四也有
鸿海         除息，台股指数预料将减少69点，台股因除息使指数的表现较为平淡。
     
    〞今天跌破月线，就往季线看，这个支撑更强。〞他说。
    
    周五有美国非农就业数据。根据路透访查的分析师，劳工部周五发布的就业报告料将显示，6月非农就业
岗位增加17.9万个，高于5月的13.8万个。            
    
    美国股市周四收盘大幅下挫，此前发布的一批就业市场数据令人失望，损及美国联邦储备理事会(FED/美
联储)政策可能更趋鹰派的前景，朝鲜半岛的紧张局势升级也给市场带来额外压力。            上日纳斯达
克指数       收低61.39点，或1.00%，至6,089.46点。
    
    台新投信基金经理沈建宏则认为，台股连续30多日均站在万点之上，季线变强力支撑。由于全球未来一季
并无重大系统性风险变数，预期9月前台股行情仍乐观。由于电子股已提前修正，因此7月中法说与美股财报利
空出尽后，反而可能成为股价上涨的转折点，建议逢低留意获利佳、具新产品利基题材之绩优电子股。

    分析师预估，下周台股加权指数区间料在10,250-10,350点。 

    本地时间14:24，亚洲主要股市大多下跌，MSCI亚太明晟指数               跌0.43%。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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