台湾股市：收盘随亚股微升，成交量小料指数反弹空间不大

路透台北7月3日 - 台湾股市周一收盘小涨。分析师指出，随着美股道琼工业指数<.DJI >收涨，亚股普遍微升；台股短线料仍有机会继续反弹，不过量能不足，若反弹空间也不大 。 台湾加权股价指数 收涨0.17%，至10,412.79点；今日成交初值 为831 .94亿台币，上交易日修正后为953.05亿。 〞反弹不会大，因为量不大，10,500点有压力，之前跳空下来有小小的缺口，〞台新投 顾协理黄文清说。 他并表示，今日盘势胶着，由于本周五美国有非农就业报告，且下周四(13日)还有权重 股台积电 和高价股大立光 的投资人说明会，市场对此二变数相当关切。 黄文清指出，目前已进入第三季初，市场也过了第二季季报检验的过程，接下来要看下 半年景气走向，尤其指标股对景气的看法也相当关键。 分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,300-10,500点。 美国股市道琼工业指数和标普500指数上周五小幅收高，受耐克季报良好带动，标普500 指数上半年表现为2013年来最佳。 本地时间14:31，亚洲主要股市大多在平盘至小升，MSCI亚太明晟指数 小跌0.02%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)