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2 天前
台湾股市：收盘随亚股微升，成交量小料指数反弹空间不大
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2017年7月3日 / 早上6点42分 / 2 天前

台湾股市：收盘随亚股微升，成交量小料指数反弹空间不大

1 分钟阅读

    路透台北7月3日 - 台湾股市周一收盘小涨。分析师指出，随着美股道琼工业指数<.DJI
>收涨，亚股普遍微升；台股短线料仍有机会继续反弹，不过量能不足，若反弹空间也不大
。
    
    台湾加权股价指数       收涨0.17%，至10,412.79点；今日成交初值          为831
.94亿台币，上交易日修正后为953.05亿。
    
    〞反弹不会大，因为量不大，10,500点有压力，之前跳空下来有小小的缺口，〞台新投
顾协理黄文清说。
    
    他并表示，今日盘势胶着，由于本周五美国有非农就业报告，且下周四(13日)还有权重
股台积电         和高价股大立光         的投资人说明会，市场对此二变数相当关切。
    
    黄文清指出，目前已进入第三季初，市场也过了第二季季报检验的过程，接下来要看下
半年景气走向，尤其指标股对景气的看法也相当关键。
        
    分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,300-10,500点。    
    
    美国股市道琼工业指数和标普500指数上周五小幅收高，受耐克季报良好带动，标普500
指数上半年表现为2013年来最佳。            
  
    本地时间14:31，亚洲主要股市大多在平盘至小升，MSCI亚太明晟指数               
小跌0.02%。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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