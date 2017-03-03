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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 14:32 BJT

台湾股市：收跌，美国加息预期升温打压亚洲股汇市

    路透台北3月3日 - 台湾股市周五收跌。分析师表示，美国3月升息预期升温打压美股，亚股跟着全面走跌
，台币受到外资汇出大贬，股市也收跌，下周先视9,600点支撑能否守稳。
    
    台湾加权股价指数       收跌0.45%,至9,648.21点；今日成交初值          为840.08亿台币，上交易
日修正后为1,041.60亿。
    
    分析师指出，周五的亚洲股市和货币同步走弱，国际热钱流回美国市场，新兴市场股汇市卖压颇大，全盘
皆墨，这是大环境的因素。
    
    〞美国升息的预期加强，另外还有台湾有自己基本面不够好的利空。〞凯基投顾分析师张明祥说。
    
    他也指出，中低阶智能手机的库存调整原本预期3月底能够结束，但中国及印度的销售情况不佳，相关电
子族群供应链显示，库存调整期可能要到5月底才能结束。此外，台币今年至今大幅升值，科技业料将出现汇
兑损失。虽然近两日回贬料能回冲些许汇兑损失，不过首季汇损料仍是首季获利的负面因素。
    
    分析师预估，下周台股的交易区间先看9,400-9,800点，震荡料稍大。美联储3月15日将召开议息会议并宣
布结果。
      
    本地时间14:04，亚洲主要股市，MSCI亚太明晟指数               跌0.96%。
    
    台币兑美元        周五盘中贬幅扩大逾2角。国际美元走强令亚币盘初全盘皆墨，外资汇出。            
 
     
    多数亚洲新兴货币兑美元周五下跌，且有可能录得周线下跌。美国联邦储备理事会(美联储，FED)本月加
息预期升温，给新兴亚币带来压力。            (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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