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台湾股市：收高中止连三跌，美国科技股引领台积电等权重股上扬
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2017年7月11日 / 凌晨5点49分 / 1 天前

台湾股市：收高中止连三跌，美国科技股引领台积电等权重股上扬

1 分钟阅读

    路透台北7月11日 - 台湾股市周二收高，中止连三日下跌走势。分析师指出，昨晚美国科技股领涨，带动
台积电         、鸿海         以及大立光         等权重股走扬，终场大盘以日高点作收。
         
    台湾加权股价指数       收高1.22%,至10,415.57点；今日成交初值          为1,082.84亿台币，上交
易日修正后为826.22亿。
    
    凯基投顾分析师许高铭表示，全球股市领头羊的美国科技股领涨，再加上台积电等6月营收创高等题材激
励，是带动今日大盘反弹的主要因素。大盘指数多由权值股上涨所贡献，反观中小型股票的股价表现则平平。
    
    〞周四台积电与大立光要举办业绩说明会，股价上涨似乎在为乐观的前景预期暖身。〞他说。
    
    不过许高铭也提及，今年台积电等除息行情表现不佳，若周四即将除息的鸿海也是如此，台股要再超越10
,500点前波高位不易。此外，今日外资是否转卖超为买超，也是重要观察指标。
    
    美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一收涨，科技股领涨，因在业绩期前，投资者持乐观态度。标普
科技股指数         上涨0.8%。            
    
    台积电昨日公布，6月合并营收841.9亿台币，年增3.4%，月增15.6%。               

    分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,350-10,500点。 

    本地时间13:35，MSCI亚太明晟指数               涨0.71%。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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