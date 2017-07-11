台湾股市：收高中止连三跌，美国科技股引领台积电等权重股上扬

路透台北7月11日 - 台湾股市周二收高，中止连三日下跌走势。分析师指出，昨晚美国科技股领涨，带动 台积电 、鸿海 以及大立光 等权重股走扬，终场大盘以日高点作收。 台湾加权股价指数 收高1.22%,至10,415.57点；今日成交初值 为1,082.84亿台币，上交 易日修正后为826.22亿。 凯基投顾分析师许高铭表示，全球股市领头羊的美国科技股领涨，再加上台积电等6月营收创高等题材激 励，是带动今日大盘反弹的主要因素。大盘指数多由权值股上涨所贡献，反观中小型股票的股价表现则平平。 〞周四台积电与大立光要举办业绩说明会，股价上涨似乎在为乐观的前景预期暖身。〞他说。 不过许高铭也提及，今年台积电等除息行情表现不佳，若周四即将除息的鸿海也是如此，台股要再超越10 ,500点前波高位不易。此外，今日外资是否转卖超为买超，也是重要观察指标。 美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一收涨，科技股领涨，因在业绩期前，投资者持乐观态度。标普 科技股指数 上涨0.8%。 台积电昨日公布，6月合并营收841.9亿台币，年增3.4%，月增15.6%。 分析师预估，明日台股加权指数区间料在10,350-10,500点。 本地时间13:35，MSCI亚太明晟指数 涨0.71%。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)