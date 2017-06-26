台湾股市：放量涨逾1%续创27年新高，受台积电除息行情及鸿海大涨带动

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透台北6月26日 - 台湾股市周一放量大涨逾1%续创27年收盘新高。分析师指出，今日台股受台积电除息行情及鸿海大涨的双引擎带动，大盘指数冲高跃过10,500点关口，台积电若迅速填息将为后续权值股除息行情加温。
台湾加权股价指数收涨1.31%，至10,513.96点，前波收盘高位为1990年4月4日的10,907.09点；今日成交初值为1,249.39亿台币，上交易日修正后为913.95亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，由于今日鸿海收涨逾6%及台积电填息逾半，引领指数区间越垫越高，且随着量能增温，连原本不看好后市的都进场跟进，推升成交量难得突破1,200亿台币，算是今年以来难得一见的大量。
〞轧空手、轧空头的气氛慢慢浮现。〞他说。
另位兆丰投顾不愿具明分析师也称，这波资金行情所引领的多头还没走完，因今日台积电除息表现亮眼，后续将除息的台塑化、鸿海等高殖利率概念股可望受惠，目前暂先不要预测高点会在哪里。
就资金面观察，保德信高成长基金经理人叶献文分析，除了政府基金已释出的标案达千亿之谱，预估台股除息市值蒸发影响加权指数近400点，将发放1.27兆(万亿)台币股息，其中外资约有4,901亿台币，投资人可观察现金股息后续发放是否能挹注股市资金。
分析师预估，下一交易日台股加权指数区间估在10,350-10,550点。
本地时间14:08，亚洲主要股市齐扬，MSCI亚太明晟指数涨0.5%。（完） (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。