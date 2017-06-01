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亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 12:56 BJT

台湾股市：盘中上涨，电子类和半导体类指数涨幅居前

路透台北6月1日 - 台湾股市周四盘中上涨，几乎所有类股均小幅上扬，电子类和半导体类指数涨幅居前。

0432GMT，台湾加权股价指数涨0.3%至10,069.01点，周三收盘跌0.6%。

电子类指数一度上涨0.9%，运输类指数涨0.8%。

金融保险类指数最多下滑0.08%。

交投最活跃的个股中，华硕电脑一度上扬1.23%。半导体公司瑞昱涨1.5%。

台塑最高涨0.9%，尽管台塑关系企业的越南新钢厂周二晚间发生爆炸，事故未造成人员伤亡。 (完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 戴素萍/王颖)
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