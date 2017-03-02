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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 10:38 BJT

台湾股市：盘中上涨，追随海外市场涨势

    路透台北3月2日 - 台湾股市周四盘中上涨，追随亚洲股市和隔夜美股涨势，美国总统特朗普言辞审慎的首次国会演说鼓舞了投资者。
    
    0142GMT，台湾加权股价指数       涨0.6%至9,733.35点，周三收跌0.8%。
    
    金融保险类指数       涨1.2%，电子类指数       涨0.6%。

    交投热络的股票中，苹果        供应商和硕         及大立光<30
08.TW>均上涨逾1%。
    
    台湾央行总裁彭淮南周四表示，这波台币升值主要是外资汇入，因台
股现金殖利率高；而利率调整主要是考量未来的通膨，台湾利率不必然要
跟着美国走。            (完) (编译 孙国玉/王琛；审校 戴素萍/于春红)
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