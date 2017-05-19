台湾股市：盘中下滑，归因于获利了结以及特朗普疑虑

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透台北5月19日 - 台湾股市周五盘中下跌，投资者在周末到来前了 结获利，且有报导称美国总统特朗普试图影响联邦调查后，围绕特朗普的 政治前途存在不确定性。
外资周四卖超台股，为两周来首见，而与此同时，美股隔夜反弹，逆 转之前创逾八个月最大单日跌幅的跌势。
美国司法部周三指派前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别 检察官，调查俄罗斯介入2016年美国总统大选，及可能与总统特朗普竞选 阵营勾结的指控。
0141GMT，台湾加权股价指数跌0.1%，报9,959.13点，上日收低0.4%。
电子类指数持平，金融保险类指数跌0.3%。
鸿海和台积电双双下跌。(完) (编译 李爽/张若琪 审校 戴素萍)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。