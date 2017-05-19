台湾股市：盘中下滑，归因于获利了结以及特朗普疑虑

路透台北5月19日 - 台湾股市周五盘中下跌，投资者在周末到来前了 结获利，且有报导称美国总统特朗普试图影响联邦调查后，围绕特朗普的 政治前途存在不确定性。

外资周四卖超台股，为两周来首见，而与此同时，美股隔夜反弹，逆 转之前创逾八个月最大单日跌幅的跌势。

美国司法部周三指派前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别 检察官，调查俄罗斯介入2016年美国总统大选，及可能与总统特朗普竞选 阵营勾结的指控。

0141GMT，台湾加权股价指数跌0.1%，报9,959.13点，上日收低0.4%。

电子类指数持平，金融保险类指数跌0.3%。