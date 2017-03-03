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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 10:03 BJT

台湾股市：盘中下跌，因投资者获利了结

路透台北3月3日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随亚洲股市的跌势，因投资者在周末前锁定获利。

0127GMT，台股加权股价指数下跌0.3%至9,658.61点，上日收盘涨0.2%。

电子类指数跌0.4%，金融保险类指数基本持平。

交投活跃的个股中，鸿海精密下跌0.2%。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)
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