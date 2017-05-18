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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 12:01 BJT

台湾股市：盘中下跌，归因于美国政治疑虑以及苹果供应商类股下跌

    路透台北5月18日 - 台湾股市周四下跌，追随海外市场跌势，因担心美国政治风波对美国总统任期的影响。
    
    一系列报导称特朗普试图干扰联邦调查，令围绕这位美国总统未来前景的不确定性增加。
    
    苹果        一些供应商类股也受创，之前高通        起诉富士康(鸿海)集团等苹果代工厂拒付专利费，与苹果之间的专利官司战升级。            

    0328 GMT，台湾加权股价指数       跌0.6%至9,957.14点，上日收
跌0.2%。
    
    电子类指数       跌0.5%，金融保险类指数       跌0.9%。
    
    高通起诉富士康(鸿海)集团等苹果        代工厂拒付专利费，与苹
果之间的专利官司战升级。其他被高通起诉的公司包括：和硕         
、纬创         和仁宝         。            
    
    高通在起诉书中称，苹果此前指示其代工厂拒付专利费，并同意保护
它们免受因违反与高通协议而造成的损失。
    
    上述四家台湾供应商开盘即跌，但接近中午时分仁宝扭转跌势上涨1.
7%。
    
    鸿海         跌1.5%，和硕跌1.9%，纬创跌0.2%。(完) (编译 李爽/孙国玉；审校 孙茉莉/戴素萍)
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