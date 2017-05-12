台湾股市：盘中升破万点大关后转为小跌，半导体类股领跌

路透台北5月12日 - 台湾股市周五盘中一度站上万点大关，为本周第三次升破该位，之后股市逆转涨势小幅走低，半导体类股领跌。

0308GMT，台湾加权股价指数跌0.13%，报9,988.41点，盘中稍早曾高见10,008.25点。

该股指周二自两年来首次在盘中触及万点大关；周四又收在该关口之上，为17年来首见。

半导体类指数跌0.68%，电子类指数跌0.21%。

金融保险类指数跌0.18%。

在交投活络的个股当中，鸿海下跌0.48%，公司周四稍晚发布了第一季财报。