台湾股市：盘中升破万点大关后转为小跌，半导体类股领跌

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透台北5月12日 - 台湾股市周五盘中一度站上万点大关，为本周第三次升破该位，之后股市逆转涨势小幅走低，半导体类股领跌。
0308GMT，台湾加权股价指数跌0.13%，报9,988.41点，盘中稍早曾高见10,008.25点。
该股指周二自两年来首次在盘中触及万点大关；周四又收在该关口之上，为17年来首见。
半导体类指数跌0.68%，电子类指数跌0.21%。
金融保险类指数跌0.18%。
在交投活络的个股当中，鸿海下跌0.48%，公司周四稍晚发布了第一季财报。
鸿海第一季净收入较上年同期增加2.14%，但较上季则锐减59.04%。第一季净利为282亿台币。(完) (编译 王琛/龚芳; 审校 许娜/于春红)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。