台湾股市：盘中基本持平，临近周末低吸动能减退

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(因应新闻内容调整，路透将取消台湾股市的每日盘中报导，台湾股市每日收盘稿仍将正常发送。若市场出现较大波动，新闻部会及时跟进。)
路透台北6月9日 - 台湾股市周五持平，面对全球持续不确定性因素，稍早的低吸买盘动能减退。
英国大选似乎无一党派获得绝对多数优势；美国联邦调查局(FBI)前任局长科米周四指责总统特朗普解雇他是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。
0322GMT，台湾加权股价指数持平报10,226.84点，稍早最多涨0.4%。上日收升0.2%。
电子类指数涨0.1%，金融保险类指数跌0.2%。
全球晶圆代工龙头台积电从纪录新高回落，此前该公司创始人在周四股东会议上的言论提振了市场人气激励买入。
接近中午时分，台积电股价持平于213.00台币，日内一度触及新高215.00台币。(完) (编译 李爽/王琛；审校 于春红/孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为