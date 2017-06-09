版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 11:51 BJT

台湾股市：盘中基本持平，临近周末低吸动能减退

(因应新闻内容调整，路透将取消台湾股市的每日盘中报导，台湾股市每日收盘稿仍将正常发送。若市场出现较大波动，新闻部会及时跟进。)

路透台北6月9日 - 台湾股市周五持平，面对全球持续不确定性因素，稍早的低吸买盘动能减退。

英国大选似乎无一党派获得绝对多数优势；美国联邦调查局(FBI)前任局长科米周四指责总统特朗普解雇他是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。

0322GMT，台湾加权股价指数持平报10,226.84点，稍早最多涨0.4%。上日收升0.2%。

电子类指数涨0.1%，金融保险类指数跌0.2%。

全球晶圆代工龙头台积电从纪录新高回落，此前该公司创始人在周四股东会议上的言论提振了市场人气激励买入。

接近中午时分，台积电股价持平于213.00台币，日内一度触及新高215.00台币。(完) (编译 李爽/王琛；审校 于春红/孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐