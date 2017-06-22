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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 09:41 BJT

台湾股市：盘中触及27年高位，受科技类股涨势提振

路透台北6月22日 - 台股周四盘中涨至27年最高水位，受科技类股上涨提振。

0116 GMT，台湾加权股价指数上涨0.3%，报10,381.01点。日内稍早曾触及1990年4月以来最高水平10,397.04点。

该指数周三收涨0.2%。

电子类指数最高涨0.5%，金融保险类指数跌0.1%。(完) (编译 王琛；审校 王兴亚)
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