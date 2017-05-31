台湾股市：盘中跟随亚股持平至走低，大型电子股下跌

路透台北5月31日 - 台湾股市周三持平至走低，因长假期结束后投资者对亚洲市场持谨慎态度；大型电子股下跌抵消稍早买盘影响。 0142GMT，台湾加权股价指数 下跌0.1%至10,096.67点，稍早上扬0.1%至10,116.13点。该股指近几日一直在上探10,000点关口上方的17年高位。 该指数上周五收跌0.1%。台湾金融市场本周一和周二因逢公共假期休 市。 电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 跌0.5%。 大型电子股台积电 和鸿海精密 分别跌0.5%和1%。 但集装箱航运企业长荣海运 涨1.4%，面板制造商群创光电< 3481.TW>亦涨0.4%。(完) (编译 许娜/侯雪苹；审校)