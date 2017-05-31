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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 10:12 BJT

台湾股市：盘中跟随亚股持平至走低，大型电子股下跌

    路透台北5月31日 - 台湾股市周三持平至走低，因长假期结束后投资者对亚洲市场持谨慎态度；大型电子股下跌抵消稍早买盘影响。
    
    0142GMT，台湾加权股价指数       下跌0.1%至10,096.67点，稍早上扬0.1%至10,116.13点。该股指近几日一直在上探10,000点关口上方的17年高位。

    该指数上周五收跌0.1%。台湾金融市场本周一和周二因逢公共假期休
市。
    
    电子类指数       跌0.1%，金融保险类指数       跌0.5%。
    
    大型电子股台积电         和鸿海精密         分别跌0.5%和1%。
    
    但集装箱航运企业长荣海运         涨1.4%，面板制造商群创光电<
3481.TW>亦涨0.4%。(完) (编译 许娜/侯雪苹；审校)
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