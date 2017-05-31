台湾股市：盘中跟随亚股持平至走低，大型电子股下跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月31日 - 台湾股市周三持平至走低，因长假期结束后投资者对亚洲市场持谨慎态度；大型电子股下跌抵消稍早买盘影响。 0142GMT，台湾加权股价指数 下跌0.1%至10,096.67点，稍早上扬0.1%至10,116.13点。该股指近几日一直在上探10,000点关口上方的17年高位。 该指数上周五收跌0.1%。台湾金融市场本周一和周二因逢公共假期休 市。 电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 跌0.5%。 大型电子股台积电 和鸿海精密 分别跌0.5%和1%。 但集装箱航运企业长荣海运 涨1.4%，面板制造商群创光电< 3481.TW>亦涨0.4%。(完) (编译 许娜/侯雪苹；审校)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为