版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 10:05 BJT

台湾股市：盘中跟随亚股走高，电子与半导体类股领涨

路透台北6月2日 - 台湾股市周五盘中上涨，与亚股整体走势一致， 因乐观的美国制造业和就业数据、以及欧洲制造业强劲增长，都提振投资 者乐观情绪。电子类股和半导体类股领涨。

0132GMT，台湾加权股价指数上涨0.5%至10,137.42点，昨日 涨0.5%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小涨0.1%。

电子类指数和半导体类指数分别上涨0.5%和0.6%。

金融保险类指数涨0.4%。

交投活跃个股中，旺宏大涨3.6%，华邦则涨1.3%。(完) (编译 许娜/戴素萍 审校 陈宗琦/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐