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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 11:00 BJT

台湾股市：盘中追随亚洲其他股市上涨，因美联储坚持其政策前景

路透台北3月16日 - 台股周四上涨，基本追随其他亚洲市场走势上涨 ，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示不会加快升息步伐，并坚持 原先的政策展望。

美联储将隔夜利率目标上调25个基点至0.75-1%，亚洲投资者松了一 口气，因美联储坚持称今年将再升息两次，2018年升息三次。

截至0144GMT，台湾加权股价指数涨0.91%至9,828.79点，周 三收低0.04%。

大盘指数升破了过去一个月来区间的顶端9,800点大关。

多数类股都上扬，塑胶和半导体类股领涨，分别升1.4%。

电子类指数上涨1.07%，金融保险类指数微升0.05%。

苹果(Apple)产品供应商和硕上涨2.06%，尽管本周稍早公布的第四季净利低于预期。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 戴素萍/李婷仪)
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