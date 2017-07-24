台湾股市：窄幅整理后收盘小升，权重股走稳指数续在高档震荡

路透台北7月24日 - 台湾股市周一收盘小升，全场在平盘附近窄幅整理。分析师表示， 本周虽有美联储(FED)的议息会议，但预料没有太大意外，在权重股表现持稳下，台股续在 高档震荡。 台湾加权股价指数 收涨0.24%，至10,461.28点；今日成交初值 为814 .71亿台币，上交易日修正后为856.32亿。 日盛投顾分析师钟国忠表示，台股量能缩小，预期指数没有大幅向上空间，若国际消息 面平淡，台股料续在高档附近震荡。本周五还有7月摩台指 结算，以及第二季经济成 长率概估值公布，未来走向值得关注。 〞最近陆续公布第二季财报，不好的股价杀很凶，好的涨很多。〞他指出，本周面板族 群包括友达 和群创 都将陆续公布财报，应留意其表现。 至于权重股仍表现稳重，台积电 收升0.23%，鸿海 也收升0.87%。 新光投信协理谢学云则提到，今日台币盘初趋贬，外资汇出，股市也走疲；但之后台币 扬升，股市又重回强势。目前台股基本面向上，有支撑指数在区间高档游走的机会。 分析师预估，明日台股指数在10,350-10,550点。本周二-三美联储将有议息会议，本地 时间周四凌晨将公布议息决定，预料本次会议不致升息。 本地时间14:03，亚洲主要股市涨跌互见；MSCI亚太明晟指数 涨0.17% 。至于台币兑美元 则转为升7.6分。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)