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台湾股市：缩量收创逾一周新低，因苹果股价走弱及外资操作偏保守
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2017年7月21日 / 早上6点36分 / 1 天内

台湾股市：缩量收创逾一周新低，因苹果股价走弱及外资操作偏保守

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透台北7月21日 - 台湾股市周五缩量收创逾一周新低。分析师表示，受苹果        
股价走弱及外资操作偏保守等影响，台股今天开低走跌并连二日收低；短线观察重点在美股
走势和美国科技股财报，及下周将登场的“面板双虎”--友达和群创等法人说明会。
    
    台湾加权股价指数       收跌0.60%，至10,436.70点；此前收盘低点为7月12日的10,4
20.68点。今日成交初值          为842.13亿台币，上交易日修正后为1,035.20亿。
       
    〞过去一段时间美国苹果股价走弱，但台湾苹概股无视苹果走软持续上涨，但随着股价
来到相对高点、外资偏保守，今天大盘顺势拉回。〞凯基投顾一不愿具名分析师说。
    
    他并称，从近日台币兑美元        走贬来看，显示外资在台股操作不仅偏保守，且在
领到台积电         高额股利即汇出，致台股走势偏弱。
    
    台币兑美元周五早盘走贬。交易员称，虽然美元疲弱，但因外资大举将现金股利汇出，
且台股表现疲弱，令台币较多数新兴亚币呈反向走势。            
    
    兆丰国际投顾分析师黄国伟则指出，昨天台湾经济部公布6月外销订单虽超乎预期，惟
台股向来与经济数据连动性不高；但因经济基本面的确是不错，今天大盘走弱应以涨多后稍
微回档看待。   
   
    台湾6月外销订单金额明显高于路透预估，且连续第11个月正成长。经济部统计长林丽
贞表示，未来若无重大变数，全年接单年增率两位数成长应是〞十拿九稳〞，且有望创下历
史新高水准。            
    
    分析师称，下周观察重点除了美股走势及美科技类股财报外，亦应留意力成         
友达         、群创         、台郡         及瑞昱         等法人说明会内容；预估
下周一台股加权指数区间在10,400-10,600点。
         
    本地时间14:23，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数               跌0.11%
。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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