台湾股市：跟随亚股微收低，惟大盘已出现企图止跌讯号

路透台北4月20日 - 台湾股市周四收微跌；分析师表示，今天台股随亚股于平盘附近狭 幅波动，惟盘中已出现止跌的讯号，尤其是电子股表现相对较强；其中，台积电 、鸿海 及大立光 等大型权值股均收升。 台湾加权股价指数 收跌0.08%，至9,632.69点；今日成交初值 为775. 90亿台币，上交易日修正后为882.31亿。 〞大盘开始有点在尝试止跌，但关键还是在电子股，接下来就是看什么时候可以收复季 线，季线不能跌破太久。〞兆丰国际投顾一不愿具名分析师说。 他说，今天盘中电子指数 最低至395点附近即止跌，代表大盘已试着止跌；不过 ，原物料和传产股走势依旧偏弱；另近期呈弱势的金融股亦在跌深后呈弱势的反弹。 他表示，市场担忧第一季汇损问题，近期大盘藉地缘政治及欧洲大选等议题拉低，周三 更是跌破季线；短线观察重点在何时收复季线，〞季线不要跌破太久，如果一直站不回去， 整个多头压力更大。〞 日盛投顾分析师钟国忠称，台股昨天在期货压低结算后，今天呈类股调整，致指数呈小 涨小跌格局，〞大盘一定是在平盘附近晃来晃去，如果大涨等于是拉上去让套牢的人解套， 控盘的人不会做，接下来就看量的高低。〞 他说，目前市场期待五月初苹果公布财报可能释出更好的消息，因而促使鸿海和大立光 等股价收升。 亚洲股市周四抹去稍早跌幅并小幅走高，因一些市场出现坚韧的迹象。与此同时，大宗 商品价格持稳，特别是油价稳定，促使投资者逢低买入。 今日台积电收升0.27%报187台币；鸿海收升0.21%报96台币；而大立光则收升0.11%报4, 725台币。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,600-9,700点。 本地时间14:20，亚洲主要股市涨跌互见，香港恒生指数 涨0.42%；日经和上证指 数则小跌，MSCI亚太明晟指数 涨0.30%。(完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)