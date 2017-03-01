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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 14:40 BJT

台湾股市：连三日收跌，因特普朗演说着重国内问题恐不利台湾经济

    路透台北3月1日 - 台湾股市周三收低，连三日收跌。分析师称，因美国总统特朗普在国会演说中称，未
来施政重点放税改和移民改革等国内问题，恐不利台湾经济，加上美国费城半导体指数收低，今天台积电<233
0.TW>等大型权值股走跌，拖累大盘再收跌。
    
    台湾加权股价指数       收跌0.78%,至9,674.78点；今日成交初值          为981.00亿台币，上交易
日修正后为926.53亿。
    
    〞川普(特朗普)没有讲什么东西，加上指数涨多拉回修正，但不影响本月长期走势。〞日盛投顾分析师钟
国忠说。
    
    他表示，市场原预期特朗普今天在国会中应该会发表新的投资方向，惟结果希望落空，加上台股短线涨幅
较大，另台积电等大型电子股随美国费半指数下跌收低，拖累台股成为亚洲主要股市表现相对较弱的市场；但
就技术面来观察，明天指数在月线(今在9,644.92点)附近应有低接的买盘介入。
    
    台积电今日收跌1.59%，每股报186台币；分析师称，预估明天台股指数区间料在点9,600-9,750点。
    
    本地时间14:33，亚洲主要股市多上涨，日经指数       涨 1.44%；MSCI亚太明晟指数               
跌0.18%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)
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