台湾股市：连三涨续创逾17年高位，因美股面临非农利空不跌引领

路透台北6月3日 - 台湾股市周六微幅收升，续创逾17年高位。分析师表示，虽然美国非农就业报告不如预期，但昨晚美股三大指数依旧创纪录高位，此令今日补交易的台股维持高档盘坚格局，连续第三日上扬。

台湾加权股价指数收升0.06%，至10,158.15点，此前收盘高点为2000年4月5日的10,186.17点；今日成交初值为458.19亿台币，上交易日修正后为884.17亿。

〞美股利空不跌，成为台股精神指标。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他表示，美国升息步调缓慢，全球资金泛滥依旧，搭配景气温和扩张，这使得投资人愿意承受较高风险投入股市。如今不仅美股频创新高，包括亚洲的日股、韩股也都水涨船高，因此台股指数能够稳在万点之上不坠，也不足为奇。

不过薛舜日也提醒，进入月中将开始有上市柜公司进行除权息，这次大盘总计将扣减400点的指数，也因此近期要见到台股大涨的机率有限，能够维持在万点之上强势整理，就已经很不错了。

美国股市周五连续第二天创纪录收盘新高，科技股和工业股上涨，盖过就业报告不及预期的影响。道琼工业指数收高62.11点，或0.29%，至21,206.29点；标准普尔500指数收升9.01点，或0.37%，至2,439.07点；纳斯达克指数收涨58.97点，或0.94%，至6,305.80点。