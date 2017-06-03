台湾股市：连三涨续创逾17年高位，因美股面临非农利空不跌引领

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月3日 - 台湾股市周六微幅收升，续创逾17年高位。分析师表示，虽然美国非农就业报告不如预期，但昨晚美股三大指数依旧创纪录高位，此令今日补交易的台股维持高档盘坚格局，连续第三日上扬。
台湾加权股价指数收升0.06%，至10,158.15点，此前收盘高点为2000年4月5日的10,186.17点；今日成交初值为458.19亿台币，上交易日修正后为884.17亿。
〞美股利空不跌，成为台股精神指标。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。
他表示，美国升息步调缓慢，全球资金泛滥依旧，搭配景气温和扩张，这使得投资人愿意承受较高风险投入股市。如今不仅美股频创新高，包括亚洲的日股、韩股也都水涨船高，因此台股指数能够稳在万点之上不坠，也不足为奇。
不过薛舜日也提醒，进入月中将开始有上市柜公司进行除权息，这次大盘总计将扣减400点的指数，也因此近期要见到台股大涨的机率有限，能够维持在万点之上强势整理，就已经很不错了。
美国股市周五连续第二天创纪录收盘新高，科技股和工业股上涨，盖过就业报告不及预期的影响。道琼工业指数收高62.11点，或0.29%，至21,206.29点；标准普尔500指数收升9.01点，或0.37%，至2,439.07点；纳斯达克指数收涨58.97点，或0.94%，至6,305.80点。
分析师预估，下周一台股指数区间料在10,050-10,200点。(完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为