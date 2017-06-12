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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 14:22 BJT

台湾股市：连两日收低并创逾一周收盘低点，受费城半导体类股重挫拖累

路透台北6月12日 - 台湾股市周一收低并创逾一周低点，且为连续第二日下跌。分析师表示，因上周五美国费城半导体类股重挫，拖累台积电等权重股回落，大盘指数最终以日低点作收。

台湾加权股价指数收跌0.88%,至10,109.96点，前次收盘低点为6月1日的10,087.42点；今日成交初值为894.85亿台币，上交易日修正后为1,044.58亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，费城半导体指数大跌，让今日台股一开盘即面临沉重卖压，此外，今天又是5月营收公布最后一天，业绩比较不好的企业会选择今日才公布，这两项利空让指数回落。

〞多头架构还没遭到破坏，短线会在万点之上反覆震荡。〞钟国忠说。

他认为，大盘涨多获利回吐是正常现象，但后市台股表现还是要以美股、外资动向马首是瞻，若是美股持续回落或是外资连续卖超并汇出，投资人就必须保守以对。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,000-10,160点。

亚洲股市周一下滑，电子权重股三星电子挫跌，受美国科技股跌势连累。本地时间14:11，MSCI亚太明晟指数跌0.73%。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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