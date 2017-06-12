台湾股市：连两日收低并创逾一周收盘低点，受费城半导体类股重挫拖累

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月12日 - 台湾股市周一收低并创逾一周低点，且为连续第二日下跌。分析师表示，因上周五美国费城半导体类股重挫，拖累台积电等权重股回落，大盘指数最终以日低点作收。
台湾加权股价指数收跌0.88%,至10,109.96点，前次收盘低点为6月1日的10,087.42点；今日成交初值为894.85亿台币，上交易日修正后为1,044.58亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，费城半导体指数大跌，让今日台股一开盘即面临沉重卖压，此外，今天又是5月营收公布最后一天，业绩比较不好的企业会选择今日才公布，这两项利空让指数回落。
〞多头架构还没遭到破坏，短线会在万点之上反覆震荡。〞钟国忠说。
他认为，大盘涨多获利回吐是正常现象，但后市台股表现还是要以美股、外资动向马首是瞻，若是美股持续回落或是外资连续卖超并汇出，投资人就必须保守以对。
分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,000-10,160点。
亚洲股市周一下滑，电子权重股三星电子挫跌，受美国科技股跌势连累。本地时间14:11，MSCI亚太明晟指数跌0.73%。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为