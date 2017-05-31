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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 14:25 BJT

台湾股市：连两日收跌但维持万点盘整格局，受美股从波段高位回落影响

路透台北5月31日 - 台湾股市周三连续第二日收跌。分析师称，受到美股周二从波段高位回落影响，台股涨多也面临修正，但短线仍看好台股维持在万点附近高档整理格局。

台湾加权股价指数收跌0.61%,至10,040.72点；今日成交初值为1,225.79亿台币，上交易日修正后为927.56亿。

〞没有美股续强的利多，台股只能涨多回吐。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

另位兆丰投顾不愿具明分析师也提到，尽管今日大盘成交量放大至上千亿台币水准，但若扣除因应MSCI半年度权重调整将于今日盘后生效带动最后一盘成交量超过300亿台币的话，今日交投较偏淡静，目前台股持续维持高档整理盘势。

此外，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，尽管台股在评价面上已来到相对高点，但台股受惠于资金面的支撑，加上今年台股基本面本来就具有一定成长的优势，故只要外资没有出现大幅转向流出新兴市场的迹象，基本上仍有助于支撑台股。

观察外资态度方面，根据证交所资料显示，上周五外资及陆资在台股买超15.87亿台币，连五日买超共计129.29亿台币，累计5月份外资买超台股金额接近550亿台币。

因应端午假期，台湾金融市场周一、二休市，周三恢复交易；周六(6月3日)补班，金融市场正常交易。

本地时间13:51，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.09%。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,000-10,100点。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
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