台湾股市：连两日收跌但维持万点盘整格局，受美股从波段高位回落影响

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月31日 - 台湾股市周三连续第二日收跌。分析师称，受到美股周二从波段高位回落影响，台股涨多也面临修正，但短线仍看好台股维持在万点附近高档整理格局。
台湾加权股价指数收跌0.61%,至10,040.72点；今日成交初值为1,225.79亿台币，上交易日修正后为927.56亿。
〞没有美股续强的利多，台股只能涨多回吐。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
另位兆丰投顾不愿具明分析师也提到，尽管今日大盘成交量放大至上千亿台币水准，但若扣除因应MSCI半年度权重调整将于今日盘后生效带动最后一盘成交量超过300亿台币的话，今日交投较偏淡静，目前台股持续维持高档整理盘势。
此外，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，尽管台股在评价面上已来到相对高点，但台股受惠于资金面的支撑，加上今年台股基本面本来就具有一定成长的优势，故只要外资没有出现大幅转向流出新兴市场的迹象，基本上仍有助于支撑台股。
观察外资态度方面，根据证交所资料显示，上周五外资及陆资在台股买超15.87亿台币，连五日买超共计129.29亿台币，累计5月份外资买超台股金额接近550亿台币。
因应端午假期，台湾金融市场周一、二休市，周三恢复交易；周六(6月3日)补班，金融市场正常交易。
本地时间13:51，亚洲主要股市涨跌互见，MSCI亚太明晟指数跌0.09%。
分析师预估，明日台股指数区间料在10,000-10,100点。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为