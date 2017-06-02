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亚洲 | 2017年 6月 2日 星期五 14:31 BJT

台湾股市：连二日收涨创逾17年新高，受美股创高及权值股走强激励

路透台北6月2日 - 台湾股市周五以日高收盘并创逾17年新高，连续第二日走升。分析师表示，受美国股市再创新高及台积电等大型权值股走强激励，台股随亚股持续探高，周六因应端午假期补上班料大盘量缩价稳，稍晚美国公布的非农就业报告将牵动盘面走势。

台湾加权股价指数收升0.65%，至10,152.53点，此前收盘高点为2000年4月5日的10,186.17点；今日成交初值为862.86亿台币，上交易日修正后为827.52亿。

〞资金行情还没退却，还会惊惊涨。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他并称，目前台股线型架构仍为多头排列，且资金行情持续畅旺，逢高卖盘也出现惜售的情形，造成短线大盘量价背离、维持强势盘整格局。

台新投顾协理黄文清经理也表示，美国纳斯达克指数上日创高，对台股有激励效果，且现正值COMPUTEX电脑展期间，也带动台积电、鸿海等电子股走扬，引领大盘终场再创逾17年新高；明日补上班日暂看台股横盘狭幅整理，并关注美国非农就业报告表现。

美国股市标准普尔500指数、纳斯达克指数和道琼工业指数周四均创下纪录收盘新高，带动亚洲主要股市涨多跌少，本地时间14:00，MSCI亚太明晟指数涨0.62%。

分析师预估，明日台股指数区间料在10,100-10,200点。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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