台湾股市：连二日收涨创逾17年新高，受美股创高及权值股走强激励

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月2日 - 台湾股市周五以日高收盘并创逾17年新高，连续第二日走升。分析师表示，受美国股市再创新高及台积电等大型权值股走强激励，台股随亚股持续探高，周六因应端午假期补上班料大盘量缩价稳，稍晚美国公布的非农就业报告将牵动盘面走势。
台湾加权股价指数收升0.65%，至10,152.53点，此前收盘高点为2000年4月5日的10,186.17点；今日成交初值为862.86亿台币，上交易日修正后为827.52亿。
〞资金行情还没退却，还会惊惊涨。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他并称，目前台股线型架构仍为多头排列，且资金行情持续畅旺，逢高卖盘也出现惜售的情形，造成短线大盘量价背离、维持强势盘整格局。
台新投顾协理黄文清经理也表示，美国纳斯达克指数上日创高，对台股有激励效果，且现正值COMPUTEX电脑展期间，也带动台积电、鸿海等电子股走扬，引领大盘终场再创逾17年新高；明日补上班日暂看台股横盘狭幅整理，并关注美国非农就业报告表现。
美国股市标准普尔500指数、纳斯达克指数和道琼工业指数周四均创下纪录收盘新高，带动亚洲主要股市涨多跌少，本地时间14:00，MSCI亚太明晟指数涨0.62%。
分析师预估，明日台股指数区间料在10,100-10,200点。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为