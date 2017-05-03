台湾股市：连八日收涨创逾六周新高，短线量能放大仍有望攻克万点大关

路透台北5月3日 - 台湾股市周三连续第八日收涨，创逾六周新高。分析师表示，台股盘中升破前高9,976 点后，因获利了结卖压略现，而拉回至平盘附近整理，短线量能若能有效放大至千亿台币水准，仍有望攻克万 点大关。 台湾加权股价指数 收高0.14%至9,955.33点，前高为3月21日的9,972.49点；盘中最高来到9,979.9 1点也创两年新高，盘中前高为2015年4月28日的10,014.28点；今日成交初值 为791.29亿台币，上 交易日修正后为1,133.99亿。 日盛投顾协理钟国忠表示，今日大盘指数挑战盘中前高却缺量，致逢高压回至平盘整理，明后天将是大盘 攻万点的关键，市场预期股王大立光 4月营收公布可能优于预期，若能挟着股王业绩利多，则可望领 军台股攻向万点。 〞上攻万点一旦错过机会，就要花一段时间等待。〞他说。同时他也称，今天日本、韩国及香港休因假期 休市，也让台湾暂先温和整理，不可能自己在那边玩得很开心。 凯基投顾分析师张明祥也指出，随着大盘指数逐渐逼近万点关口，难免近关情怯，且指数越过盘中前高也 出现获利了结卖需，加以美国苹果 股价周二盘后下挫逾2%，也让台湾苹果概念股涨幅收敛，以致今日 大盘没办法站稳脚步续攻万点。 苹果周二公布，第二季iPhone销量意外下滑，显示消费者可能因期待今年稍后苹果最重要的产品--10周年 纪念版iPhone的推出而持币待购。而因股东要求苹果回馈更多现金，其把资本回报计划扩大500亿美元，并上 调季度派息10.5%。但投资者不为所动，导致苹果股价在周二盘后交易中大跌2.1%。 本周市场关注周二美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议，并 将于周三宣布利率决定。此外，Facebook也将于周三公布业绩。 分析师预估，明日台股指数主要区间料在月线9,820-10,000点。 本地时间14:03，MSCI亚太明晟指数 跌0.13%。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)