台湾股市：连四涨创逾27年收盘新高受台积电带动，后市有望强势整理

路透台北6月5日 - 台湾股市周一连四日收升，并创逾27年收盘新高。分析师表示，权重股台积电今日创出上市来新高，激励大盘走势；若全球股市能持稳，台股后市有望居于高位不坠。

台湾加权股价指数收涨0.68%，至10,226.84点；此前收盘高点是1990年4月6日的10,440.67点。今日成交初值为922.88亿台币，上交易日修正后为461.04亿。

日盛投顾协理钟国忠表示，台股的现金殖利率仍在4-5%，相对亚洲其他股市，其水位偏高，能够吸引热钱资金转进；此外，今日美国苹果将召开开发者大会，各方也期待从中可以找到未来业绩新亮点。

〞台积电和鸿海都是新高位，表现很强。〞他说。

台积电今日收升1.44%，报212台币；鸿海亦收涨0.48%，报105.5台币。台积电6月8日将召开股东会。分析师认为，台积电也是苹果业绩表现优良下的主要受惠者，将续向上攀高。

台湾金管会上周六表示，外资及陆资于5月净汇入约21.69亿美元，连续第五个月净汇入。至2017年5月底，外资总累计净汇入金额约2,120.96亿美元创历史新高。

凯基投顾分析师张明祥则指出，5-6月虽然是科技业淡季，但各方已有所预期。此外苹果的新机种可能受限于良率和产能不顺使大量出货的时间延后，不过这都无碍于市场对苹果新机的热烈期待。

〞今年第四季末到明年的第一季还是会大量出货，就是消费者拿到手机的时间晚了一点。〞他认为，因此对台股不会造成太大的负面效果。