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亚洲 | 2017年 5月 25日 星期四 11:13 BJT

台湾股市：连续第四日上涨，台积电和鸿海涨幅居前

路透台北5月25日 - 台湾股市周四连续第四日上涨，海外市场涨势激励投资者人气，科技权重股台积电和鸿海涨幅居前。

0237GMT，台湾加权股价指数上升0.5%至10,094.68点，有望连续第四日上升。

该指数本月稍早一度收在10,000点大关上方，创17年高位，部分原因是外资购买权重股。

电子类指数上涨0.6%，金融保险类指数升0.2%。

台积电涨0.5%。鸿海跳升1%。

永丰金跌0.2%。面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告多位高层辞职以示负责。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 王兴亚/戴素萍)
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