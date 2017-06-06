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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 11:07 BJT

台湾股市：追随亚洲其他股市下跌，从多年高位回落

路透台北6月6日 - 台股周二下跌，受投资者获利回吐影响；上日该指数触及多年新高，台湾股市与海外市场一道保持谨慎，权重股台积电推低大盘。

截至0238 GMT，台湾加权股价指数下跌0.3%至10,195.43点。

加权股价指数周一收涨0.7%至10,226.84点，创27年来收盘新高，但仍低于2000年2月所创的约10,393点盘中高点。

电子类指数跌0.3%，金融保险类指数跌0.5%。

台积电跌0.7%报210.50台币，脱离上日所及的记录高点212.00台币。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 于春红/戴素萍)
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