台湾股市：追随国际股市反弹收涨，惟逢高仍见调节卖需致升幅收敛

路透台北6月29日 - 台湾股市周四收涨。分析师指出，由于美股上日迅速反弹引领今日台股随亚股上涨，但盘中逢高仍见调节卖需令涨幅收敛，关注美股后市将左右台股交投方向。

台湾加权股价指数收涨0.30%，至10,421.65点；今日成交初值为991.42亿台币，上交易日修正后为1,249.47亿。

台新投顾协理黄文清表示，上日大盘指数重挫逾百点，融资却逆势增加，显示市场信心还在，不过今日指数逢高略见调节卖需，且短线乖离过大料指数仍有陷入修正的风险，不排除大盘指数仍有回测月线10,265点的可能性。

〞我觉得外资是调结，大盘才会开高走低。〞元大投顾经理周道中说。

他并称，只要美股没有再大跌的话，台股料将陷入高档区间盘整格局，短线暂先观察6月26日放量起涨点10,341点能否守住，若守住则指数将在既有区间横向盘整。

分析师预估，下一交易日台股加权指数区间估在10,341-10,460点。

美国股市周三大涨，标普500指数创下约两个月来最大单日百分比涨幅，因金融和科技股引领市场全面反弹。其中纳斯达克指数表现为11月7日来最佳，11月8日美国举行了总统大选。

本地时间14:04，亚洲主要股市全面走扬，MSCI亚太明晟指数涨0.85%。（完） (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)