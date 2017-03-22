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亚洲 | 2017年 3月 22日 星期三 10:14 BJT

台湾股市：追随美股下跌，欧菲光拟入股消息推动宸鸿飙升

路透台北3月22日 - 台湾股市周三自上日触及的近两年高位回落，追随美股大幅回挫之势，科技和金融类股拖累指数下跌。

美国股市周二大幅下跌，因投资者担忧，美国总统特朗普在兑现其减税承诺时将遭遇重重困难，在国会对关键医保议案进行投票前，市场紧张情绪加重。特朗普的减税承诺提振股市近几月屡创新高。

0144 GMT，台湾加权股价指数跌1.3%至9,843.07点，上日收涨至9,972.49点。大盘今年迄今上涨约6%。

电子类指数跌幅达1.3%，金融保险类指数下挫1.2%。

跌幅最大的个股中，全球晶圆代工龙头台积电下跌1.8%。国泰金跌2.5%。

触控面板制造商宸鸿逆市上扬，飙升8.8%，因有消息称深圳欧菲光计划投资入股该公司。(完) (编译 孙国玉/王琛；审校 龚芳/王兴亚)
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