台湾股市：随亚股收扬惟终场升幅收敛，盘整观望苹果财报及展望公布

路透台北8月1日 - 台湾股市周二续微收升。分析师称，由于近期美元疲软，资金在新兴市场留连忘返，台股今随主要亚股走高，惟终场涨幅收敛，观望国际智能手机大厂--苹果公布财报及展望。

台湾加权股价指数收涨0.10%，至10,437.29点；今日成交初值为1,101.72亿台币，上交易日修正后为968.54亿。

〞美元疲弱，资金仍在新兴市场驻足。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。

他指出，美国缓升息让资金行情支撑亚股相对强势，短线聚焦苹果财报及展望，因4-6月苹果正值新旧产品交替期，苹果财报可能稍有不如预期，但市场较为关注新品iPhone8功能对市场的吸引力，预期对台股反应偏中性，料不影响下半年苹果概念股出货情形。

此外，统一台湾动力基金经理人刘彦伯认为，美联储预计第三季开始缓慢缩减资产负债表，下次升息可能延到年底，下半年整体资金依然充沛，全球景气温和上升趋势不变，且无重大系统风险，台股仍是偏多格局，电子业进入新品上市与出货旺季，依然是盘面亮点。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,300-10,500点。

亚洲股市周二小涨，投资者观察全球一系列经济数据，以确认近期有关全球经济在通胀持续低迷的情况下表现良好的迹象。本地时间14:10，亚洲主要股市全面走扬，MSCI亚太明晟指数涨0.48%。（完） (记者 詹静宜；审校 张喜良)