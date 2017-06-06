台湾股市：随亚股收盘小跌，量缩拉回后短期料仍可缓步上扬

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月6日 - 台湾股市周二收盘随亚股小跌，脱离昨日创下的逾27年收盘新高。分析师表示，美股小跌，台股今日量缩拉回，并非爆量长黑，仍是合理的整理格局，短期盘势缓步上扬仍可期待。
台湾加权股价指数收跌0.20%，至10,206.18点；今日成交初值为858.81亿台币，上交易日修正后为939.03亿。
台新投顾协理黄文清表示，美股小幅修正，而台股的波段涨幅也已相当可观，拉回整理也算合理，多头信心仍旧维持。
〞类股还在轮动，苹概股、OTC的高价股也都还蛮强势，台股还有机会再上攻10,393。〞他说。台股盘中前波高位是2000年2月18日的10,393.59点。
新光投信协理谢学云指出，本波股市上扬主要是资金充裕的挹注，目前这个因素还没有反转的迹象，此外基本面也持续向上，预料台股的资金将集中在大型科技股上，未来也仍可期待盘势缓步新高。
他并称，滚动式计算台股未来一年的现金殖利率仍有3.6-3.8%，仍可吸引外资入场布局。
分析师预估，明日台股指数区间料在五日线的10,166-10,256点。本地时间14:10，亚洲主要股市大多小跌，MSCI亚太明晟指数跌0.21%。（完） (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为