台湾股市：随亚股走扬收小涨，惟量能不足短线续呈高档震荡

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月13日 - 台湾股市周二收小涨，终止连二跌格局；分析师表示，台股今天跟随亚股止跌反弹，收盘守稳在月线(今日在10,092.31点)之上，显示多头尚未弃守；惟成交量未进一步扩增，外资还没有转多，短线大盘将续呈高档震荡。
台湾加权股价指数收涨0.18%,至10,128.15点；今日成交初值为794.33亿台币，上交易日修正后为914.68亿。
〞多头还没弃守，后面还有期待。〞兆丰国际投顾一不愿具名分析师说，〞这波是美股告诉我们涨多应该要回档，接下来就是看美国FED的会后声明，看看到时有没有释出超乎市场预期，例如缩表等讯息。〞
他并称，从这波大盘回档过程观察，科技股虽回档，但有传产股接棒，大盘结构还没有被破坏，不用太早看空，但因指数已来到万点之上，不少个股股价已经不便宜，市场多持戒慎恐惧心理，即往上没人要追，但往下也不愿再杀低，短线大盘将续处高档震荡。
国泰证期顾问处分析师简伯仪表示，今天科技类股开低走高收微跌，指数由原物料相关族群带动而走扬，大盘因而出现止跌迹象，惟成交量未进一步扩增，显示外资心态未明显转多，操作上仍应谨慎应对。
今日科技类股指数收微跌0.05%，金融保险类股指数则收升0.26%。
分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,100-10,200点。
本地时间13:42，亚洲主要股市均走扬，MSCI亚太明晟指数涨0.53%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为