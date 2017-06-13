台湾股市：随亚股走扬收小涨，惟量能不足短线续呈高档震荡

路透台北6月13日 - 台湾股市周二收小涨，终止连二跌格局；分析师表示，台股今天跟随亚股止跌反弹，收盘守稳在月线(今日在10,092.31点)之上，显示多头尚未弃守；惟成交量未进一步扩增，外资还没有转多，短线大盘将续呈高档震荡。

台湾加权股价指数收涨0.18%,至10,128.15点；今日成交初值为794.33亿台币，上交易日修正后为914.68亿。

〞多头还没弃守，后面还有期待。〞兆丰国际投顾一不愿具名分析师说，〞这波是美股告诉我们涨多应该要回档，接下来就是看美国FED的会后声明，看看到时有没有释出超乎市场预期，例如缩表等讯息。〞

他并称，从这波大盘回档过程观察，科技股虽回档，但有传产股接棒，大盘结构还没有被破坏，不用太早看空，但因指数已来到万点之上，不少个股股价已经不便宜，市场多持戒慎恐惧心理，即往上没人要追，但往下也不愿再杀低，短线大盘将续处高档震荡。

国泰证期顾问处分析师简伯仪表示，今天科技类股开低走高收微跌，指数由原物料相关族群带动而走扬，大盘因而出现止跌迹象，惟成交量未进一步扩增，显示外资心态未明显转多，操作上仍应谨慎应对。

今日科技类股指数收微跌0.05%，金融保险类股指数则收升0.26%。

分析师预估，明日台股指数交易区间料在10,100-10,200点。