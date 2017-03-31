台湾股市：随亚股连六日收黑，节后重点观察大立光和鸿海等大型股表现

路透台北3月31日 - 台湾股市周五收小跌，月线则升0.63%。分析师称，长假效应及亚 股均平盘附近整理，使指数连六日收黑。 他们指出，今日收盘坚守在9,800点之上，未来四天国际上若无重大利空，下周大盘表 现应不会太差；节后观察重点在股王大立光 及鸿海 等大型权值股表现。 台湾加权股价指数 收跌0.37%,至9,811.52点；今日成交初值 为1,005 .63亿台币，上交易日修正后为917.51亿。 〞收盘虽小破月线(9,815点)，但还守在9,800点之上，代表大盘还算蛮强的。〞日盛投 顾分析师钟国忠说。 他表示，因潜在财报汇损利空及长假效应使近日指数收低，惟在下跌过程中大盘并未带 量往下杀，显示筹码仍在内资法人和外资手中，下周重头戏要看鸿海、大立光和面板股表现 。 国泰证期顾问处分析师简伯仪则称，尾盘指数稍稍收低，主因是随美元指数反弹、台币 止升走贬，亚股除陆股跌深反弹外，其余均在平盘附近波动，大盘回档是预料中之事，惟周 线连二黑，下周操作上应保守以对。 台湾金融市场下周一及周二因清明节及儿童节休市，周三恢复交易。 周五大立光收升1.92%报4,780台币，而鸿海则收跌0.44%，报91台币。 分析师预估，下周三台股的交易区间在9,800-9,980点。 本地时间14:18，亚洲主要股市除上证指数小涨其余均走低；MSCI亚太明晟指数<.MIAPJ 0000PUS>跌0.56%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)