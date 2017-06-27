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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 17:02 BJT

台湾能源：核四厂力求转型，包括求售设备及评估转为火力发电厂--经济部

路透台北6月27日 - 台湾经济部周二表示，针对台电的核四厂转型计画，经济部已要求台电封存停建核四，目前争取资产转售并同步评估厂区兴建火力电厂的可行性。

经济部表示，已要求台电封存停建核四，惟须保存现有设备，争取资产转售等机会。目前台电公司已在寻找国外买家售出设备。至于目前核四厂原址也同步评估厂区兴建火力电厂的可行性，但采用燃煤或燃气，须视燃料如何供应，目前尚无定论。

经济部也称，台电公司正就土地法令及工程技术等多面向评估方案，待完整评估方案出炉后将再提报经济部。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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