台湾财政：5月实征赋税3,047亿台币年减9%，以营所税减264亿为最多

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月8日 - 台湾财政部周四表示，5月实征赋税净额3,047亿台币，较上年同月减9%；累计1-5月实征净额7,549亿台币，年减3.3%。
5月实征赋税中，以营利事业所得税减264亿台币为最多，其次为综合所得税减103亿。
财政部并称，1-5月实征净额较目标达成97.4%，占今年全年预算金额的35%。
2017年立法院通过的台湾中央政府总预算案中岁入1.84兆台币，岁出1.97兆台币，岁出入差短1,328.97亿台币。
台湾财政部上月曾表示，目前进行中的税制改革方案，朝向企业营利事业所得税率适度提高，个人综所税率适度调降，但仍未定案。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为