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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 16:26 BJT

台湾财政：5月实征赋税3,047亿台币年减9%，以营所税减264亿为最多

路透台北6月8日 - 台湾财政部周四表示，5月实征赋税净额3,047亿台币，较上年同月减9%；累计1-5月实征净额7,549亿台币，年减3.3%。

5月实征赋税中，以营利事业所得税减264亿台币为最多，其次为综合所得税减103亿。

财政部并称，1-5月实征净额较目标达成97.4%，占今年全年预算金额的35%。

2017年立法院通过的台湾中央政府总预算案中岁入1.84兆台币，岁出1.97兆台币，岁出入差短1,328.97亿台币。

台湾财政部上月曾表示，目前进行中的税制改革方案，朝向企业营利事业所得税率适度提高，个人综所税率适度调降，但仍未定案。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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