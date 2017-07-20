台湾货币市场：台积电股利到位后短率回稳，资金流动性转佳留意外资动向

* 台积电现金股利到位令短率回稳 * 资金流动性转佳并留意外资动向 * 短票及RP利率大致回归区间整理 记者 詹静宜/罗两莎 路透台北7月20日 - 台湾银行间拆款短率周四回稳。资调人员表示，随着台积电高额现 金股利释出及逾600亿台币公债到期还本，及今日央行定存单到期量大，带动市场资金流动 性转佳，短率料续持在既有区间整理，并观望外资进一步动向。 他们指出，今天央行定存单到期逾9,600亿台币，其中包含1,778.2亿台币14天期存单， 而下周一、二存单到期较少，预期央行将调整近日存单落点至下周初，目前资金情势已较日 前好转，惟时序迈入下周料短率较难转向趋跌。 一位央行不愿具名官员也透露，正密切注意上市柜公司股利发放后资金流向，并将适度 调配冲销额度。并有位资深汇银人士提到依据往年台积电大额股利入帐后，外资并不会立即 大幅走钱。 〞找钱电话还好，银行感觉没这么缺。〞一位资金拆出方银行交易员说。 他们并称，除了今日存单到期量多外，明天央行存单也到期逾3,200亿台币，包括1,317 亿台币七天存单到期，央行随时可因应资金动态调整冲销步调。央行周三预告21日将发行7 天期定期存单，利率维持在0.20%。 本周迈入台湾权值股现金股利发放高峰，其中台塑化周二发放571.56亿台币 现金股利，重量级权值股台积电也于周四发放现金股利，金额高达1,815.13亿台 币；初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。 本地时间14:43 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.454 30.397 台湾加权股价指数<.TWII 10,499.36 10,506.10 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.187% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.186-0.190% 0.185-0.280% --一周拆款利率区间 0.190-0.370% 0.188-0.370% --两周拆款利率区间 0.280-0.400% 0.300-0.400% **短票利率回归盘整** 短票方面，票券商交易员表示，周四、五发票量例行性增加、资金缺口变大，而上日午 后即有银行、寿险客户预框今日短票，本月台积电大额现金股利发放变数暂时安然度过，将 缓解市场对月底资金紧缩因素的担忧，料月底也可望顺利度过。 他们指出，由于台积电股利预备款大致底定后，令观望气氛消退、银行间资金供给增加 ，而两周跨月拆款利率仍偏高在0.40%，目前跨月资金调度仍以跨月短票为先。 〞台积电现金股利效应没想到这么快就过了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%，少数成交在0.39% ；上日主交投也落在0.37-0.38%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%，区间在0.28-0.40%， 成交量为61.55亿台币；前日加权平均利率在0.372%，区间在0.33-0.39%，成交量为60.1亿 。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.376%，利率区间在0.29-0.39%，成交量为39. 48亿台币；前日加权平均利率在0.382%，利率区间在0.37-0.39%，成交量为56.72亿台币。 今天央行定存单到期金额为9,666.5亿台币，发行金额待稍晚公布。周五央行定存单到 期则为3,226亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备204亿台币，累计超额准备达4,805 亿台币、加计前期1%的超额准备6,197亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，今日投信端资金分配不均，只不过投信赎 回情况没有日前明显，而银行端及寿险端资金供给增多，让RP利率大致维持在现有区间。 他们并称，下周将迈入月底，带动跨月公司债RP利率稍见微升压力，短线资金供给方容 易开高利率，但实际成交利率升幅相当有限，后续观察外资动态及月底紧缩因素。 〞希望台积电现金股利变数只是虚惊一场。〞一位大型票券商交易员说。 另位票券商资调人士称，今天感觉现金股利资金有回流投信端，交投转趋安静、资金进 出持平偏少，目前只能静观其变，静候外资进一步动向趋于明朗。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.3 1%，跨月天期成交在0.32%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，跨月天期主交投0.42-0.43 %。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公 债附买回利率在0.27-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面，公债RP利率 在0.28-0.30%，公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完) (审校 林高丽)