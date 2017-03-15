台湾货币市场：国库借款交割加上月中需求高峰，尚无碍短率持平

* 国库借款交割加上月中的需求高峰，大致无碍短率
* 短票调度有序
* 债券附买回市场尚称平静
记者 高洁如
路透台北3月15日 - 台湾银行间短率周三持稳。交易员表示，今日国库借款交割，又是
月中的需求高峰，但大致无碍资金平稳态势。市场静待周四凌晨美联储的会议结果出炉。
他们指出，虽然今日的需求偏高，但是美联储的会议结果出炉前市场操作仍保守。跨月
的资金目前还很少，要等到下周才是跨月的交易承做高峰。
〞国库借款今天交割有800亿，金额很大。〞一位中型银行交易员说。
他们认为，目前大型银行持续供给资金，提供市场稳定的力量，月底的资金虽趋紧，不
过料利率也不会上扬太多。或可再观察今日午间两年期定存单的标售。
美联储将在周二至周三召开议息会议并宣布结果，本次升息预期高；台湾央行则将在下
周四(23日)召开会议，保持1.375%的重贴现率不变为目前市场共识。
台湾央行稍后将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加
权平均得标利率料将落在0.62%附近，较上次的加权平均标售利率0.627%略微走低。
本地时间11:53 今日报价 上日收盘
台币兑美元 30.885 30.966
台湾加权股价指数<.TWII 9,739.23 9,744.21
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隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.184%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.179% 0.183-0.250%
--一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.184-0.390%
--两周拆款利率区间 0.340% 0.195-0.390%
**短票市场调度有序**
短票方面，交易员指出，今日市场票量不多，虽然因月中的支出高峰，民间资金稍有回
走钱，但整体而言交易对手多缺都有，不算太难调度。
也有一位大型的票券商交易员说，资金到期都可以续做，目前各方保守观望的心态仍在
，主要还是观望美国今年升息频率，其如何影响下半年台湾的利率走向。
〞美国升息的影响是间接的，比如外资走了，外商银少钱，本地银也少，给我们就会少
。〞前述大票交易员说。
不过，一位银行业的交易员则表示，近期2-3个月国库借款、银行发行的定存单利率都
比30天短票买卖断要高，收益率更好，虽然对银行来说是不同的资金类别，但不排除在资金
情势再有风吹草动之时，30天短票利率走扬。
今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%，同上日。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.419%，区间在0.35-0.44%，
成交量为45.73亿台币；前日加权平均利率在0.417%，区间在0.36-0.44%，成交量为95.7亿
台币。
上日60天短票成交加权平均利率为0.420%，区间在0.37-0.44%，成交量为50.91亿台币
；前日加权平均利率在0.423%，区间在0.40-0.44%，成交量为33.59亿台币。
台湾央行周三发行定存单到期816.5亿台币，发行金额待稍晚公布。
本周余日央行的定存单到期分布为：周四6,858亿及周五1,099.5亿。
拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备为688亿台币，累计超额准备达2,8
97亿台币、加计前期1%的超额准备4,226亿台币。
**RP市场平静**
债券附买回(RP)市场方面，交易员称，今日市场安静，虽是月中的例行支出日但市场资
金平稳，并不缺钱。整体而言交易偏淡，利率上没有大的变化。不过展望季底可能需求稍多
，还需观察美国和台湾利率的动向及连动。
〞相信货币市场央行只都在掌控中，会微幅调控，月底利率高一点，也不会高太多。〞
一位大型证券商交易员说。
另一大型证券商表示，今日投信供给资金多缺不一，但只是小幅进出，银行还是钱多状
态。
央行的两年期定存单300亿台币周三标售，周四交割。
证券商与金融机构短天期公债RP利率未变，主要成交利率在0.32-0.33%；月内公司债附
买回利率亦同于上日的0.42-0.43%；跨月成交利率在0.44%，但成交很少，大多期待下周再
进行交易。
票券商方面债券附买回利率区间亦未变。今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利
率短天期主要落在0.25-0.26%；月内利率主要落在0.28-0.32%；月内公司债利率主要在0.32
-0.34%；跨月利率不变落在0.35-0.40%。(完)
(审校 杨淑祯)