台湾货币市场：国库借款交割加上月中需求高峰，尚无碍短率持平

* 国库借款交割加上月中的需求高峰，大致无碍短率 * 短票调度有序 * 债券附买回市场尚称平静 记者 高洁如 路透台北3月15日 - 台湾银行间短率周三持稳。交易员表示，今日国库借款交割，又是 月中的需求高峰，但大致无碍资金平稳态势。市场静待周四凌晨美联储的会议结果出炉。 他们指出，虽然今日的需求偏高，但是美联储的会议结果出炉前市场操作仍保守。跨月 的资金目前还很少，要等到下周才是跨月的交易承做高峰。 〞国库借款今天交割有800亿，金额很大。〞一位中型银行交易员说。 他们认为，目前大型银行持续供给资金，提供市场稳定的力量，月底的资金虽趋紧，不 过料利率也不会上扬太多。或可再观察今日午间两年期定存单的标售。 美联储将在周二至周三召开议息会议并宣布结果，本次升息预期高；台湾央行则将在下 周四(23日)召开会议，保持1.375%的重贴现率不变为目前市场共识。 台湾央行稍后将标售300亿台币两年期定存单。路透调查中值显示 ，该两年期定存单加 权平均得标利率料将落在0.62%附近，较上次的加权平均标售利率0.627%略微走低。 本地时间11:53 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.885 30.966 台湾加权股价指数<.TWII 9,739.23 9,744.21 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.184% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179% 0.183-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.184-0.390% --两周拆款利率区间 0.340% 0.195-0.390% **短票市场调度有序** 短票方面，交易员指出，今日市场票量不多，虽然因月中的支出高峰，民间资金稍有回 走钱，但整体而言交易对手多缺都有，不算太难调度。 也有一位大型的票券商交易员说，资金到期都可以续做，目前各方保守观望的心态仍在 ，主要还是观望美国今年升息频率，其如何影响下半年台湾的利率走向。 〞美国升息的影响是间接的，比如外资走了，外商银少钱，本地银也少，给我们就会少 。〞前述大票交易员说。 不过，一位银行业的交易员则表示，近期2-3个月国库借款、银行发行的定存单利率都 比30天短票买卖断要高，收益率更好，虽然对银行来说是不同的资金类别，但不排除在资金 情势再有风吹草动之时，30天短票利率走扬。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.419%，区间在0.35-0.44%， 成交量为45.73亿台币；前日加权平均利率在0.417%，区间在0.36-0.44%，成交量为95.7亿 台币。 上日60天短票成交加权平均利率为0.420%，区间在0.37-0.44%，成交量为50.91亿台币 ；前日加权平均利率在0.423%，区间在0.40-0.44%，成交量为33.59亿台币。 台湾央行周三发行定存单到期816.5亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周余日央行的定存单到期分布为：周四6,858亿及周五1,099.5亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备为688亿台币，累计超额准备达2,8 97亿台币、加计前期1%的超额准备4,226亿台币。 **RP市场平静** 债券附买回(RP)市场方面，交易员称，今日市场安静，虽是月中的例行支出日但市场资 金平稳，并不缺钱。整体而言交易偏淡，利率上没有大的变化。不过展望季底可能需求稍多 ，还需观察美国和台湾利率的动向及连动。 〞相信货币市场央行只都在掌控中，会微幅调控，月底利率高一点，也不会高太多。〞 一位大型证券商交易员说。 另一大型证券商表示，今日投信供给资金多缺不一，但只是小幅进出，银行还是钱多状 态。 央行的两年期定存单300亿台币周三标售，周四交割。 证券商与金融机构短天期公债RP利率未变，主要成交利率在0.32-0.33%；月内公司债附 买回利率亦同于上日的0.42-0.43%；跨月成交利率在0.44%，但成交很少，大多期待下周再 进行交易。 票券商方面债券附买回利率区间亦未变。今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利 率短天期主要落在0.25-0.26%；月内利率主要落在0.28-0.32%；月内公司债利率主要在0.32 -0.34%；跨月利率不变落在0.35-0.40%。(完) (审校 杨淑祯)