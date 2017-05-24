台湾货币市场：外银缺钱引连锁效应短率走扬，短票利率向高位靠拢

* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。 他们指出，外银大举反向拆入引发连锁效应，今天拆款询问电话接不完，尤其是民营银 行因从外银拿不到钱，纷纷转向本土大型银行拆入，造成市场资金突然变紧。 一大型商银资调人员称，今天气氛变得有点诡异，外商和本土银行通通跳出来拿钱，〞 很多银行出来借喔，就连消失很久、很久、很久的银行都打来了，一开门电话就蜂拥而至， 大家都出来找钱。〞 票券商方面，资调人员也说，外银没钱加上部分本土银行趋保守，致资金趋紧，利率走 高，跨月拆款利率拉高到0.33-0.34%。 〞资金分配不均，没有钱的银行大肆到市场借钱，借到本来只是稍微分配不均，变成资 金变紧了。〞一大型票券商资调人员说，〞刚开始我还傻傻的，但之后开始感受到外面情况 不对，再回头去拿时利率已经上来了。〞 本地时间13:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.180 30.166 台湾加权股价指数<.TWII 10,045.30 10,007.84 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.170% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.250% 0.168-0.250% --一周拆款利率区间 0.185-0.320% 0.168-0.310% --两周拆款利率区间 0.180-0.340% 0.168-0.330% **短票利率往高位靠拢** 短票方面，票券交易员指出，时值进入下旬，月底缴税因素开始发酵，部分银行操作趋 保守，致市场资金突然趋于紧俏，利率往高位靠拢。 他们表示，拆款市场资金趋紧亦蔓延到短票市场，因资金趋紧，短票利率大都成交在较 高的0.33%，0.32%几近绝迹。 〞今天突然有人说要调积数，有人乾脆不开门，资金突然间转紧了。〞一大型票券商交 易员说。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.33%，上日则在0.32-0.33 %。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.332%，区间在0.33-0.35%， 成交量为35.92亿台币；前日加权平均利率在0.329%，区间在0.29-0.34%，成交量为76.59亿 台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.351%，区间在0.32-0.38%，成 交量为36亿台币；前日加权平均利率在0.344%，区间在0.29-0.41%，成交量为9.72亿台币。 今天到期央行定存单金额为1,062亿，发行金额今天稍晚公布。 本周到期央行定存单共2兆3,070.5亿台币，余日分别为：周四高达1兆404亿，及周五3, 980亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备为537亿台币，累计超额准备4,804 亿台币、加计前期1%的超额准备5,720亿台币。 **RP利率守稳原水准** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，今天突然〞变天〞，市场资金趋紧俏，惟 跨月利率大致仍守稳在上日原水准。 他们表示，今天银行和投信都偏缺钱，主要是近期有公债及多档债券交割，加上月底缴 税等紧缩因素。 〞今天资金有昨天紧一些，好像要开始变紧了。〞一大型票券商交易员说。 不过，在证券商方面，证券商交易员均称，市场资金相当平稳，利率则无大变化。 〞投信和寿险都要来丢钱，钱偏多，利率不变。〞一大型证券商交易员说。 近期交割的债券为：26日分别有财政部发行30年期公债，金额250亿台币、巴克莱银行 发行30年期零息美元债3.1亿美元；而6月2日则有高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元 ；另6月6日则有德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。 今日证券商与金融机构10天期以内公债RP利率持平，主要成交在0.30%；公司债RP利率 主要在0.40%，上日亦同；跨月方面，今天公债和公司债RP利率均持平于上日，分别成交0.3 1%及0.41%。 票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作公债 RP跨月利率主要成交在0.29-0.30%，公司债RP利率在0.27-0.33%，大致同于上日水准。(完) (审校 乔艳红)