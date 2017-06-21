台湾货币市场：拆款短率稳在高位，跨月资金少量供应静候央行会议

* 跨月拆款稍有供应，静待央行理监事会议召开 * A股纳入MSCI新兴市场指数令外资汇出，资金不均 * 跨月短票利率缓步走高，跨月RP利率也偏高 记者 董永年 路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资金调度人员称，周四央行理 监事会议召开前，市场气氛大致平稳。银行已有少数跨月拆款供应，对票券商的两周利率成 交在0.40%，多数仍需待周五后才会明朗。 他们指出，银行仍在因应提存期底调整积数，并为美化半年报冲刺放款，因此对跨月拆 款与买票态度相对保守。此外，市场也在观望央行总裁在理监事会议后发表的谈话，惟一般 预料货币政策将维持中性宽松。 〞有拆到一笔(跨月资金)，基本上还是以一周为主。〞一大型票券商资调人员说。 另一大型拆出方银行资调人员则称，今日还没开出跨月资金，仅供应月内到期续作，也 无法提供新资金。 市场仍密切关注外资动向，今早受中国A股纳入MSCI新兴市场指数消息冲击，外资反手 大举汇出，带动台币明显走弱；惟随即吸引出口商进场抛售美金，使台币获适度支撑。 根据台湾金管会与证交所估算，A股纳入MSCI新兴市场指数初期，将令台股遭外资减持120-1 50亿台币。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且 公布缩表计划初步细节；惟路透调查结果显示，在14家受访机构中，全数认为央行将维持重 贴率于1.375%，政策利率连续四季不变。 第三批综所税款委托取款日为22日，资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资 料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约 773.79亿台币。 本地时间11:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.445 30.401 台湾加权股价指数<.TWII 10,309.94 10,324.46 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.195% 0.184-0.200% --一周拆款利率区间 0.183-0.400% 0.188-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.300-0.400% **短票利率走高** 短票方面，今日大型银行没有开门买票，但其他银行购买跨月短票的意愿有所提振，但 成交利率比照跨月拆款从0.40%起跳。 票券商交易员指出，银行客户可买跨月短票的比重，已从三成增加至五成。到期都可以 续作，甚至还会多买一点。 〞资金情势与今天天气有点像，有点乌云但不会下雨。〞一大型票券商交易员说。 今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.40-0.41%，高位见0.42%， 上日在0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%，区间在0.32-0.42%， 成交量为34.29亿台币；前日加权平均利率在0.394%，区间在0.28-0.42%，成交量为72.64亿 台币。 今天到期央行定存单金额为1,063.00亿；发行金额稍晚公布。 本周到期央行定存单共2兆665亿台币；分别为：周四9,207.50亿及周五2,753.00亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备为761亿台币，累计超额准备2,519 亿台币、加计前期1%的超额准备4,832亿台币。 **RP资金分配不均** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，市场整体资金不缺，但仍分配不均，银行、 寿险对跨月利率较为坚持。 〞若是要跨季底资金，客户就会要利率。〞一证券商交易员说。 不过另一票券商交易员则称，今日投信与寿险客户资金较多，还将部分利率较高的钱还 给银行。 今日有摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东 京日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本。 本周宽松与紧缩因子尚有：周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰银行22亿台币金融 债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。 今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.33%，跨月则在0.32-0.34%； 月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.43%，跨月在0.42-0.45%。 大型票券商方面，今天极短天期利率主要在0.25%；与金融机构承作月内公债RP利率主 要成交在0.28-0.30%；跨月在0.28-0.34%。另外，月内公司债RP成交0.29-0.34%，跨月在0. 29-0.35%。(完) (审校 乔艳红)