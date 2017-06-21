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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 11:45 BJT

台湾货币市场：拆款短率稳在高位，跨月资金少量供应静候央行会议

    * 跨月拆款稍有供应，静待央行理监事会议召开
    * A股纳入MSCI新兴市场指数令外资汇出，资金不均
    * 跨月短票利率缓步走高，跨月RP利率也偏高

     记者 董永年
    路透台北6月21日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资金调度人员称，周四央行理
监事会议召开前，市场气氛大致平稳。银行已有少数跨月拆款供应，对票券商的两周利率成
交在0.40%，多数仍需待周五后才会明朗。
    
    他们指出，银行仍在因应提存期底调整积数，并为美化半年报冲刺放款，因此对跨月拆
款与买票态度相对保守。此外，市场也在观望央行总裁在理监事会议后发表的谈话，惟一般
预料货币政策将维持中性宽松。
        
    〞有拆到一笔(跨月资金)，基本上还是以一周为主。〞一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型拆出方银行资调人员则称，今日还没开出跨月资金，仅供应月内到期续作，也
无法提供新资金。
    
    市场仍密切关注外资动向，今早受中国A股纳入MSCI新兴市场指数消息冲击，外资反手
大举汇出，带动台币明显走弱；惟随即吸引出口商进场抛售美金，使台币获适度支撑。
根据台湾金管会与证交所估算，A股纳入MSCI新兴市场指数初期，将令台股遭外资减持120-1
50亿台币。
    
    台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且
公布缩表计划初步细节；惟路透调查结果显示，在14家受访机构中，全数认为央行将维持重
贴率于1.375%，政策利率连续四季不变。
        
    第三批综所税款委托取款日为22日，资金一样在取款隔日缴付国库。根据财政部统计资
料显示，5月1日至6月3日止，民众综合所得税信用卡缴税累计逾96.1万件，合计金额高达约
773.79亿台币。     
             
 本地时间11:25                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.445                      30.401        
 台湾加权股价指数<.TWII        10,309.94                   10,324.46       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.182-0.195%               0.184-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.400%               0.188-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.400%               0.300-0.400%
    
   
    **短票利率走高**
    
    短票方面，今日大型银行没有开门买票，但其他银行购买跨月短票的意愿有所提振，但
成交利率比照跨月拆款从0.40%起跳。
    
    票券商交易员指出，银行客户可买跨月短票的比重，已从三成增加至五成。到期都可以
续作，甚至还会多买一点。
    
    〞资金情势与今天天气有点像，有点乌云但不会下雨。〞一大型票券商交易员说。   
       
    今日主要票券商与银行间承作跨月/季自保短票利率成交在0.40-0.41%，高位见0.42%，
上日在0.40%。 
              
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%，区间在0.32-0.42%，
成交量为34.29亿台币；前日加权平均利率在0.394%，区间在0.28-0.42%，成交量为72.64亿
台币。
    
    今天到期央行定存单金额为1,063.00亿；发行金额稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单共2兆665亿台币；分别为：周四9,207.50亿及周五2,753.00亿。  
      
    
    拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备为761亿台币，累计超额准备2,519
亿台币、加计前期1%的超额准备4,832亿台币。 
    
    
    **RP资金分配不均**
    
    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，市场整体资金不缺，但仍分配不均，银行、
寿险对跨月利率较为坚持。
    
    〞若是要跨季底资金，客户就会要利率。〞一证券商交易员说。
    
    不过另一票券商交易员则称，今日投信与寿险客户资金较多，还将部分利率较高的钱还
给银行。
    
    今日有摩根大通发行美元债1.3亿美元、台湾人寿发行150亿台币次顺位公司债、三菱东
京日联银行发行美元债1.3亿美元、合库银80亿台币债券还本。
    
    本周宽松与紧缩因子尚有：周五花旗集团发行美元债4亿美元、永丰银行22亿台币金融
债还本、中国交通银行香港分行10亿人民币宝岛债到期还本。    
       
    今日证券商与金融机构月内公债RP利率主要成交在0.31-0.33%，跨月则在0.32-0.34%；
月内公司债RP利率主交投落在0.40-0.43%，跨月在0.42-0.45%。
    
    大型票券商方面，今天极短天期利率主要在0.25%；与金融机构承作月内公债RP利率主
要成交在0.28-0.30%；跨月在0.28-0.34%。另外，月内公司债RP成交0.29-0.34%，跨月在0.
29-0.35%。(完) 

 (审校 乔艳红)
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