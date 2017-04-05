台湾货币市场：提存期初短率走跌，市况宽松去化不易

* 提存期初短率走跌，但需求不振 * 对票券商拆款与短票利率跌破0.40% * RP市场利率持稳，但往低档靠拢 记者 董永年 路透台北4月5日 - 台湾银行间短率周三走跌。资金调度人士表示，进入提存期初，银行纷纷下调拆款与 短票利率以求去化资金，不过在偏宽松的环境中，需求仍相对低迷。 他们指出，虽然近期台币略见走贬，但外资仍偏汇入，只要此一趋势不改，短率就难见走升机会。预料期 初短率仍有缓中趋跌的空间。 〞一早就有平常很少往来的银行来兜售，市场钱很多吧，觉得蛮神奇的。〞一大型银行资调人员说。 两大龙头银行对票券商的一周拆款利率均跌破0.40%关卡，以0.39%成交。清明长假前则成交在0.41%。 不过一大型银行资金调度人士表示，即使利率下滑，但需求仍相当疲弱。 一大型票券商交易员指出，今日资金需求不大，拆款到期都没有续做，既然短票利率与拆款差不多，当然 以卖票为主。 本地时间12:17 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.412 30.336 台湾加权股价指数<.TWII 9,892.79 9,811.52 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.175% 0.178-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.178-0.410% **短票利率下调** 短票方面，交易员表示，提存期初资金更多，但发票量难以满足市场需求，因此略为调降短票利率以反映 现况。 〞新一旬开始，我又变成英雄了。〞一大型票券商交易员说。 一大型银行交易员称，已将买票利率自0.43%下调至0.41%，但能买到的量不多。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.38-0.39%，跨月为0.40%，上日30天自保短票利 率主要成交在0.40-0.41%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.409%，区间在0.33-0.46%，成交量为29.93亿 台币；前日加权平均利率在0.409%，区间在0.30-0.44%，成交量为86.31亿台币。 台湾央行周三定存单到期5,306.5亿，定存单发行金额待稍晚公布。 本周央行定存单到期共有9,627亿台币，余日分别为周四2,878亿及周五的1,442.50亿。 拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备为716亿台币，超额准备达1兆4,573亿台币、加计前 期1%的超额准备1兆5,902亿台币。 **RP市场持稳** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，由于季底偏向宽松，因此今日虽是提存期初，但没有特别宽松 的感觉，成交利率只往区间低位靠拢，尚未往下调降。 〞我在等待潮水般的资金涌来，但钱塘潮还没来。〞一大型证券商交易员说。 另一大型证券商交易员则称，有将利率较高的公司债利率下调1个基点，但如此也是符合市场行情，因此 客户并没有太大的抗性。 今日有ADCB Finance (Cayman) Ltd.发行30年期美元计价债，发行额为2.3亿元；另台湾银行将于周五(7 日)发行两档美元计价债券，分别是30年期美元计价债券，金额5亿美元，及30年期3.8亿美元。 证券商与金融机构公债RP利率同上日的0.32-0.33%；公司债RP利率在0.42-0.43%，上日亦同。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期利率在维持0.24-0.25%原水准；较 长天期利率同于上日的0.27-0.28%；公司债RP利率亦与上日水准相同，在0.29-0.30%。(完) (审校 杨淑祯)