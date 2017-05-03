台湾货币市场：提存期最末日短率松动下移，资金平稳宽裕需求低

* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日超额准备为464.2亿。 本地时间11:47 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.028 30.062 台湾加权股价指数<.TWII 9,952.39 9,941.27 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.169% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.169-0.169% 0.171-0.250% --一周拆款利率区间 0.190-0.340% 0.171-0.350% --两周拆款利率区间 0.300-0.340% 0.325-0.350% **短票利率下移** 短票方面，大型票券交易员表示，提存期底资金情势非常宽松，寿险业大幅丢钱，且外商银也有资金入债券附买回市场，资金水位上扬很多；此外今日票券商缺口很小，利率走低。 〞市况是钱满为患，我也不知道该怎么办。〞一位票券商交易员称，因为钱太多，因此只好选择还银行拆款，因为这部分利率仍稍高。至于短票利率初级和次级都有走低态势。 他们表示，近一年以来短票利率最低就在0.30-0.33%的水位，现在又碰触到去年8-9月的水准，对卖票而言是利多，因为利差会扩大。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.33%，月内在0.30%，上日在0.33-0.34%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.346%，区间在0.33-0.38%，成交量为32.34亿台币；前日加权平均利率在0.337%，区间在0.32-0.35%，成交量为54.83亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.350%，区间在0.33-0.38%，成交量为50.86亿台币；前日加权平均利率在0.356%，区间在0.32-0.38%，成交量为14.11亿台币。 台湾央行周三存单到期5,162亿台币，存单发行金额待稍晚央行公布。周四央行存单到期2,975.8亿、周五1,461.5亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备为242亿台币，累计超额准备为1兆3,926亿台币、加计前期1%的超额准备1兆6,429亿台币。 **RP交易利率下移** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金甚多，尤其是银行钱多待去化，投信也来丢钱，但市场无力消化游资，因此投信端也能够接受利率走低。 他们认为，公债附买回利率因本利率就较低，因此再走低幅度有限；但是公司债的利率则可能由目前偏高水位下调1-2基点。 〞客人也感到券源不足，(调低)利率可以接受，〞一位大型证券商交易员表示，未来债券附买回利率料往区间低位成交量逐步增加，利率向低位缓慢移动。 〞今天钱比昨天多很多，很夸张。虽然是期底但银行很多钱。〞一位票券商交易员表示。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率在0.30-0.32%，区间高位0.32%在减少当中；公司债RP利率在0.40-0.42%，上日则在0.41-0.44%。 票券商则表示，因短钱很多，极短天期的债券附买回成交在0.23-0.24%；至于一般10天期的债券附买回则先淘汰高利率合约，缓慢移向区间低位。大型票券商与金融机构承作公债利率在0.27-0.30%，今日0.27%附近的成交略多；上日则在0.28-0.30%。公司债RP则在0.29-0.35%，上日在0.28-0.35%。(完) (审校 张喜良)