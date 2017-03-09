台湾货币市场：月内资金多短率稳中向下，美恐升息短票成交高位增

* 月内资金充裕，短率稳中略向下 * 短票成交高位渐增，因FED恐升息 * RP利率无变化，惟普遍缺跨月资金 * 市场气氛偏谨慎 记者 罗两莎 路透台北3月9日 - 台湾银行间短率周四稳中略向下。资金调度人员称，今天市场资金依旧非常多，两家大型银行拆款利率均维持于上日水准，但因月内资金充沛，部分银行压低利率去化资金。 他们表示，今天仅小型银行有拆借需求，且以到期续做为主；而各大商银因自己也是满手资金，几无拆借需求，市场更显安静。 〞超安静的，都没有人打电话来借钱，也没有人打来推销钱。〞一中型银行资调人员说。 一大型银行资调人员指出，今天市场钱还是相当多，仅小型银行有需求且以到期续做为主，利率则维持不变，对票券商一周在0.38%，小型银行在0.35%。 〞今天啊，拆款都没有人要啊，利率没有变，反正没有需求，利率再降也拚不过人家、没有意义，再等等吧。〞另一大型银行资调人员说。 在票券商方面，一大型票券商资调人员称，今天月内资金非常充沛，因大家都有去化资金的压力，有部分银行压低利率消化资金，一周最低杀到0.34%，其余大多在0.36-0.38%。 本地时间11:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.000 30.865 台湾加权股价指数<.TWII 9,667.51 9,753.45 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.177% 0.177-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.380% 0.177-0.380% --两周拆款利率区间 0.190-0.380% 0.180-0.380% **短票成交高位增多** 短票方面，票券商交易员表示，今天市场资金依旧充裕，表面上看起来利率似无大变化，但随美联储（FED）开会进入倒数，已开始感受到市场趋保守的气氛，利率虽在0.40-0.42%区间，但成交在高位的比重增多。 他们指出，今天钱虽多，也还很好拿，但气氛已经开始转变，卖票压力变大，估下周利率应该会往上走，亦使利率成交在高位的比重变多。 〞越来越逼近15号(美联储开会)，大家开始觉得下周资金将比本周紧俏，利率成交在高位的比重增加了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.40-0.42%，上日则在0.40-0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.405%，区间在0.36-0.43%，成交量为59.74亿台币；前日加权平均利率在0.412%，区间在0.35-0.43%，成交量为60.83亿台币。 而上日60天短票成交加权平均利率为0.41%，区间在0.39-0.43%，成交量为19.50亿台币。前日加权平均利率在0.416%，区间在0.39-0.43%，成交金额为49.42亿。 今日台湾央行定存单到期2,875亿台币，发行金额待稍晚公布。周五定存单到期金额为1,438.5亿。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备为216亿台币，累计超额准备则为204亿台币、加计前期1%的超额准备1,533亿台币。 **RP市场短钱居多** 债券附买回(RP)市场方面，交易员称，今天市场资金仍偏多，但以短钱居多，利率亦无变化；惟随下周美国FED将开会，且升息机率甚高，大家亦趋谨慎，尤其是跨月资金仍不易取得。 〞今天客户偏谨慎，都是做短期的，来看短钱普遍偏多。〞一大型证券交易员说。 一大型票券商交易员亦称，今天市场非常多，惟以月内资金为主，〞钱很多，但有钱跨月的人都比较谨慎。〞 近期发行外币债方面，今天有沃达丰发行3.7亿美元；下周二(14日)则为康卡斯特(Comcast)发行10.05亿美元。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率与上日水准相同，主要成交在0.32-0.33%；月内公司债附买回利率亦同于上日的0.42-0.43%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期与上日相同，主要落在0.25-0.26%；月内利率主要落在0.28-0.32%，上日则在0.30-0.31%；跨月利率成交在0.33%，上日则在0.32-0.33%；月内公司债利率主要在0.32-0.33%，上日则为0.33%；跨月落在0.35-0.40%，上日在0.38-0.40%。(完) (审校 张喜良)