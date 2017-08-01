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2 天前
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2017年8月1日 / 早上7点41分 / 2 天前

台湾货币市场：月初短率回归低档整理，月底一过资金情势更显宽裕

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 短率回归低档整理
    * 月底一过资金更显宽裕
    * 短票/RP利率区间偏跌

     记者 詹静宜
    路透台北8月1日 - 台湾银行间拆款短率周二略见回落。资调人员表示，月底一过资金
情势更显宽裕，短率回归月初利率水准，且本提存期最后交易日(周四)存单到期量高逾8,60
0亿台币，将增添银行间旬底资金去化压力，近期短率料稳中趋跌。
    
    他们指出，今日大行与票券商承作一周拆款利率纷纷降至0.36-0.37%，其他银行为消化
资金也以较低利率抢市，但资金需求并不多，感觉市场普遍多钱，期待央行冲销银行间过剩
资金，并观察周四联发科等现金股利发放的资金分配情形。
    
    〞很多银行钱都消不出去，前一天就打电话来预约，还不只一家是好几家。〞一位大型
票券交易员说。
    
    至于现金股利发放变数方面，本周余日仍有周四联发科、台湾大将
分别发放150.3亿台币、152.44亿台币，周五也有台化、远传各分别发
放328.2亿台币、122.2亿台币。

 本地时间14:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.216                      30.227
 台湾加权股价指数<.TWII         10,437.29                  10,427.33
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.187%                  0.186-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.370%               0.186-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.375%               0.330-0.400%
    
    **短票利率趋跌**
 
    短票方面，大型票券商交易员表示，月初资金缺口不大，成交以到期续作为主，今日成
交30天短票仍属月内短票，利率落在0.34-0.36%，明起承作30天短票才为跨月短票，利率则
在0.36-0.37%。
    
    他们指出，月初整体资金情势偏松，银行间买票意愿提高，短票利率暂靠向低位，并有
趋跌空间。
    
   〝没有缺口，今天只能挡钱。〞一位票券交易员说。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%，区间在0.36-0.46%，
成交量为38.06亿台币；前日加权平均利率在0.371%，区间在0.28-0.45%，成交量为73.37亿
。
    
    60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.38%，利率区间就在0.38%，成交量为14.39
亿台币；前日加权平均利率在0.375%，利率区间在0.30-0.385%，成交量为54.77亿。
    
    今日央行到期定存单金额792.80亿台币，发行金额待稍晚公布。
    
    本周央行到期定存单金额共1兆3,981.3亿台币；本周余日落点分别为：周三793亿、周
四8,656.50亿及周五2,454亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备335亿台币，累计超额准备达1兆60
9亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,001亿台币。
     
    
    **RP利率区间偏跌**

    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，由于月初银行端、寿险端资金偏多，今日
澳洲国民银行发行30年零息债6.55亿美元，并无碍资金调度，带动RP利率区间偏跌
。
    
    他们并称，尽管今日投信端资金仍分配不均，但银行端及寿险端资金供给无虞，RP利率
交投靠向低档，但须留意有银行以较高利率抢食RP利率。
    
    〞今天钱很多，月初都是这样。〞一位大型券商交易员说。
 
    另位大型票券交易员也称，近日外资汇入，外商银行对公债RP需求增温，带动公债RP利
率微跌，月初RP利率仍将续在低档盘旋。
     
    本周台币公司债还本情况有周三(8/2)台积电公司债还本99亿台币；交割方面则有周五(
8/4)央行发行1,700亿台币一年期定存单。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率靠向区间低档，公债RP利率主要成交在0.30
-0.31%，少数成交0.32%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，少数成交0.42%。

    大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率较上日微跌，短天期在0.22-0.23%；
一周天期以上公债附买回利率在0.26%-0.32%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司
债主要成交在0.29-0.31%，一个月天期则在0.32-0.33%。(完)  

 (审校 林高丽)

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