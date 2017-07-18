台湾货币市场：短率仍在既有区间盘整，台积电股利发放在即观望气氛浓厚

* 短率仍在既有区间盘整 * 台积电现金股利发放在即，观望气氛浓厚 * 两大行对票券商两周跨月拆款齐开高0.40% * 短票利率靠向区间高位，RP利率则持平不变 记者 詹静宜 路透台北7月18日 - 台湾银行间拆款短率周二仍在既有区间；资调人员表示，尽管今日 台塑化发放现金股利及周一当日银行间超额准备高逾900亿台币，但台积电大额现金股利发 放变数当前，市场观望气氛浓厚、银行间操作较偏保守，并留意周四外资逾千亿台币股利落 袋后资金动向。 他们指出，市场普遍审慎因应台积电现金股利发放变数，毕竟外资将有上千亿台币股息 到手仍有汇出疑虑，带动两大行今对票券商两周跨月拆款同步开高在0.40%，目前跨月拆款 需求并不踊跃，资金需求方倾向承作月内拆款，静待台积电现金股利影响消退。 〞央行也是严阵以待，外资撤离的话，也等着看，准备因应。〞一大型票券商交易员说 。 另位民营银行资调人员也称，周四央行存单到期金额高逾9,600亿台币，其中包含14天 期存单到期1,778.20亿，届时央行可观察外资动向调整当日存单发行情形，且周四还有600 亿台币公债到期还本，也将缓和市场对外资汇出造成利率波动的担忧。 本周迈入台湾权值股现金股利发放高峰，其中台塑化今日发放571.56亿台币 现金股利，重量级权值股台积电也将于周四(20日)发放现金股利，金额高达1,815 .13亿台币；初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿台币现金股利。 本地时间14:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.373 30.419 台湾加权股价指数<.TWII 10,481.26 10,457.54 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.187% 0.186% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.185-0.195% 0.184-0.280% --一周拆款利率区间 0.187-0.370% 0.185-0.370% --两周拆款利率区间 0.310-0.400% 0.310-0.370% **短票利率稳中偏升** 短票方面，大型票券商交易员称，由于台积电大额现金股利发放在即，预期外资股利到 手后将掉头汇出的预期心理浓厚，导致资金供给方倾向开高承作利率，带动短票利率微扬并 靠向区间高位。 他们表示，由于两大行对票券商两周跨月拆款利率开高在0.40%，致跨月拆款意愿低落 ，跨月资金调度暂以短票为优先，而短票利率微扬幅度也有限，后续观察台积电股利发放后 资金情势。 〞大家都在观望，越来越多人往上开(利率)。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.38%，交投靠向区间高位 ；上日主交投落在0.36-0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%，区间在0.31-0.40%， 成交量为108.39亿台币；前日加权平均利率在0.373%，区间在0.37-0.39%，成交量为142.21 亿。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.373%；利率区间在0.34-0.38%，成交量为37. 23亿台币；前日加权平均利率在0.362%；利率区间在0.30-0.38%，成交量为76.67亿台币。 今天央行定存单到期金额为2,445.5亿台币，发行金额待稍晚公布。本周余日央行到期 定存单金额分别为：周三1,041.5亿、周四9,666.5亿及周五3,226亿。 拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备975亿台币，累计超额准备达3,821 亿台币、加计前期1%的超额准备5,213亿台币。 **RP利率平稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然投信端资金仍分配不均，但目前券商间资 金缺口偏小，成交以到期续作为主，RP利率也大致持平原有区间。 他们并称，随着台塑化等现金股利发放，法人端资金水位升高，资金调度较趋顺畅，舒 缓部分投信遭赎回的影响，RP利率暂且盘整观望周四台积电现金股利发放的重头戏。 〞今日没什么动静，还在等台积电的现金股利发放。〞一位大型证券商交易员说。 另位大型票券交易员则称，市场过于担忧现金股利发放的影响，那只是让资金重新分配 ，目前对RP利率并未造成波动，目前成交以跨月天期成交为优先，不过有些金融机构因台积 电现金股利发放的变数转而青睐承作短天期RP。 本周余日公债和公司债还本情况：周三有台电公司债44.5亿还本，周四有央债600亿还 本。交割方面，周二有西班牙对外银行30年期零息债0.75亿美元交割。周三有财政部发行10 6/5R五年期公债250亿台币及ABN发行五年美元债4.5亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.3 1%，跨月天期成交在0.32%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，跨月天期成交在0.42%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公 债附买回利率在0.27-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面，公债RP利率 在0.28-0.30%，公司债RP利率则在0.30-0.31%，今日承作天期多落点月初，利率区间高位较 上日走滑。(完) (审校 乔艳红)