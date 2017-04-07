台湾货币市场：短率因季底结束续微跌，留意国际变数是否改变外资态度

* 短率持续反映季底结束应有的利率水准 * 下周或有微幅调整空间，外资动向仍须关注 * 4月缺乏紧缩因子，下周资金料仍宽裕 记者 董永年 路透台北4月7日 - 台湾银行间短率周五稳中续微跌。资金调度人士表示，由于近期缺乏紧缩因子，今日 短率持续反映季底结束后回归正常应有的利率水准，虽然国际间风雨飘摇，但无碍本地资金维持宽松。 今日台湾股、汇市受美联储将开始缩减资产负债表规模，以及美国向叙利亚一空军基地发射巡航导弹、美 国总统特朗普与中国国家主席习近平会晤等消息影响而双双下挫，外资偏向汇出，但毕竟过往累积的汇入金额 庞大，因此尚不致产生影响。 〞外商银钱还是很多，下午都来排队(等央行冲销)。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行交易员称，银行间普遍多钱，为了去化资金，以买进短票为主。 一大型票券商交易员指出，在缺乏明显紧缩因子的4月，由于两家大型龙头银行都有开门，其所传递出来 的讯息就是要让市场宽松。因此今日不少银行一周拆款利率降至0.35、0.36%。已差不多回到3月中的水准。 他们认为，下周短率或许还有些微下降空间，不过前提是要看外资这两天偏向汇出，是短期的避险动作还 是就此形成获利了结的趋势。此将攸关台币资金池水位高低。 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高避险偏好， 且外商银买汇，令台币贬至三周低位。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，如果美国经济继续增长，美联储在接近年 底时开始缩减其4.5万亿(兆)美元的资产负债表，逐步退出在金融危机期间采用的非常规刺激措施，将是合乎 情理的。 本地时间12:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.639 30.560 台湾加权股价指数<.TWII 9,855.14 9,897.80 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.179% 0.179-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.390% 0.179-0.390% **短票利率续跌** 短票方面，交易员表示，虽然今日发票量大，但买票需求更加旺盛，跨月短票成交利率跌破0.40%，持续 朝区间低位靠拢。 〞今天卖不够，我还得挡。〞一大型票券商交易员说。 另一大型银行交易员则指出，票券商的跨月短票利率都喊到0.40%以下，为了消化资金只能接受。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.35-0.37%，上日0.38%或以下。跨月为0.38-0.39 %，上日0.38-0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%，区间在0.30-0.48%，成交量为111.20亿 台币；前日加权平均利率在0.402%，区间在0.38-0.42%，成交量为90.77亿台币。 台湾央行周五定存单到期1,442.5亿，定存单发行金额待稍晚公布。 下周央行定存单到期共有1兆1,479亿台币，分别为周一1,402亿、周二925亿、周三827.50亿、周四7,192 亿以及周五的1,132.50亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备为156亿台币，超额准备为986亿台币、加计前期1%的 超额准备3,489亿台币。 **RP利率持稳** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，在期初资金偏松的环境下，RP利率虽未见下跌，但持续朝区间 低位靠拢。 一票券商交易员指出，目前银行间与民间法人的资金都相当充裕，有助于RP利率稳在低位。 证券商与金融机构公债RP利率月内做在0.32-0.33%，跨月0.35-0.36%；公司债RP利率月内在0.41-0.43%， 跨月在0.45-0.46%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期利率在0.28-0.30%，较长天期利率 在0.31-0.32%；公司债RP利率在0.28-0.35%。(完) (审校 杨淑祯)