版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 21日 星期五 12:14 BJT

台湾货币市场：短率大致平稳，期待七天存单改善浮滥环境

    * 短率持稳，观望今日央行如何发行七天存单
    * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳
    * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳

     记者 董永年
    路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求依然疲弱，银行间
水位越垫越高，市场观望今日央行七天期定存单会如何发行。
    
    资金调度人士指出，央行今日将首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待下午冲销的银行销声
匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。
        
    〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申请七天存单了。〞一大型银行资调人员说。
    
    由于市场资金相当宽裕，一银行资调人士指出，拆入方几乎没有需求，截至目前为止，跨月拆款都尚未成
交。
    
    一大型票券商交易员表示，虽然下周就是月底，但除非是外资大举汇出，否则宽裕的环境难以改变，目前
也不急于取得跨月资金。   
    
    台湾央行周三称，今日将增发七天期定存单利率为0.2%，主要因应银行短期资金运用的弹性。
央行表示，原则上此将采到期续发制，在发行日前两个营业日预告发行资讯。    
              
 本地时间12:05                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.338                      30.408        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         9,704.45                    9,632.69       
 >                                                              
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.180%               0.172-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.360%               0.172-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.360%               0.180-0.370%
    
    
    **发票量增利率持稳**
        
    短票方面，大型票券交易员表示，今日虽然发票量例行性增加，但需求仍旧高于供给，不过利率还是维持
在既有区间。
    
    一票券商交易员指出，本周台电、中油短票标售得标利率呈现微幅下滑走势，显示出市场资金相当宽裕，
不过银行对买票利率再下调已有抗性，预计利率就稳在这里。
    
    〞我们对下周平淡看待。〞该交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35%，同上日。
         
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.352%，区间在0.32-0.40%，成交量为95.41亿
台币；前日加权平均利率在0.354%，区间在0.28-0.38%，成交量为92.82亿台币。
    
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.353%，区间在0.29-0.38%，成交量为64.64亿台
币；前日加权平均利率在0.326%，区间在0.29-0.36%，成交量为24.6亿台币。
        
    今日台湾央行定存单到期254亿，定存单发行金额待稍晚公布。
    
    下周央行定存单到期共有2兆217.7亿台币，分别为周一5,170亿、周二2,455.5亿、周三1,046.5亿、周四9
,754.7、周五1,791亿台币。
    
    拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备为106亿台币，累计超额准备为6,793亿台币、加计前
期1%的超额准备9,296亿台币。  
    
    
    **交割无碍宽松环境**    
    
    在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日虽有公债交割，但无碍偏宽松的市况，RP利率持稳在既有
水准。
    
    一证券商交易员指出，投信申购款不少，一早即来要券。由于资金宽松环境不变，预料下周临近月底的利
率可望稳在既有区间。    
        
    今日有财政部发行106/5期五年期公债，金额250亿台币、台电发行五年无担债77.5亿台币。下周将交割则
有：周一台电发行10年期公司债20.5亿台币、周二台电发行七年期公司债46亿台币，及周三远传发行五年期公
司债45亿台币。
    
    今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内持稳在0.31-0.33%。跨月在0.33-0.35%，上日为0.32-0.35%
。公司债RP利率月内落在0.41-0.43%，上日在0.41-0.45%，跨月在0.43-0.45%，上日0.44-0.45%。  
    
    票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.31%，上日0.28-0.30%，公司债RP则
在0.28-0.36%，上日在0.28-0.35%，而跨月公债RP利率区间落在0.30-0.34%，上日0.30-0.32%、跨月公司债RP
则在0.30-0.39%，上日0.30-0.38%。(完)    
    

 (记者 董永年 ；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐