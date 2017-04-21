台湾货币市场：短率大致平稳，期待七天存单改善浮滥环境

台湾新债：韩国进出口银行五年美元债以三个月LIBOR加80基点定价--消息
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
* 短率持稳，观望今日央行如何发行七天存单 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求依然疲弱，银行间 水位越垫越高，市场观望今日央行七天期定存单会如何发行。 资金调度人士指出，央行今日将首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待下午冲销的银行销声 匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申请七天存单了。〞一大型银行资调人员说。 由于市场资金相当宽裕，一银行资调人士指出，拆入方几乎没有需求，截至目前为止，跨月拆款都尚未成 交。 一大型票券商交易员表示，虽然下周就是月底，但除非是外资大举汇出，否则宽裕的环境难以改变，目前 也不急于取得跨月资金。 台湾央行周三称，今日将增发七天期定存单利率为0.2%，主要因应银行短期资金运用的弹性。 央行表示，原则上此将采到期续发制，在发行日前两个营业日预告发行资讯。 本地时间12:05 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.338 30.408 台湾加权股价指数<.TWII 9,704.45 9,632.69 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.173-0.180% 0.172-0.250% --一周拆款利率区间 0.174-0.360% 0.172-0.360% --两周拆款利率区间 0.350-0.360% 0.180-0.370% **发票量增利率持稳** 短票方面，大型票券交易员表示，今日虽然发票量例行性增加，但需求仍旧高于供给，不过利率还是维持 在既有区间。 一票券商交易员指出，本周台电、中油短票标售得标利率呈现微幅下滑走势，显示出市场资金相当宽裕， 不过银行对买票利率再下调已有抗性，预计利率就稳在这里。 〞我们对下周平淡看待。〞该交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.352%，区间在0.32-0.40%，成交量为95.41亿 台币；前日加权平均利率在0.354%，区间在0.28-0.38%，成交量为92.82亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.353%，区间在0.29-0.38%，成交量为64.64亿台 币；前日加权平均利率在0.326%，区间在0.29-0.36%，成交量为24.6亿台币。 今日台湾央行定存单到期254亿，定存单发行金额待稍晚公布。 下周央行定存单到期共有2兆217.7亿台币，分别为周一5,170亿、周二2,455.5亿、周三1,046.5亿、周四9 ,754.7、周五1,791亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备为106亿台币，累计超额准备为6,793亿台币、加计前 期1%的超额准备9,296亿台币。 **交割无碍宽松环境** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日虽有公债交割，但无碍偏宽松的市况，RP利率持稳在既有 水准。 一证券商交易员指出，投信申购款不少，一早即来要券。由于资金宽松环境不变，预料下周临近月底的利 率可望稳在既有区间。 今日有财政部发行106/5期五年期公债，金额250亿台币、台电发行五年无担债77.5亿台币。下周将交割则 有：周一台电发行10年期公司债20.5亿台币、周二台电发行七年期公司债46亿台币，及周三远传发行五年期公 司债45亿台币。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内持稳在0.31-0.33%。跨月在0.33-0.35%，上日为0.32-0.35% 。公司债RP利率月内落在0.41-0.43%，上日在0.41-0.45%，跨月在0.43-0.45%，上日0.44-0.45%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.31%，上日0.28-0.30%，公司债RP则 在0.28-0.36%，上日在0.28-0.35%，而跨月公债RP利率区间落在0.30-0.34%，上日0.30-0.32%、跨月公司债RP 则在0.30-0.39%，上日0.30-0.38%。(完) (记者 董永年 ；审校 林高丽)
路透台北6月21日 - 两位消息人士周三指出，韩国进出口银行(Korea Eximbank)计划在台湾发行五年期美元债，以三个月LIBOR加80个基点定价。
路透香港6月21日 - 富时罗素指数公司(FTSE Russell)的首席执行官(CEO)周三告诉路透，MSCI明晟将中国A股纳入其全球新兴市场指数的决定，对于富时罗素指数何时纳入A股的时间安排没有影响。
* 指标10年公债殖利率随美债微收跌 * 待央行理监事会及发债计划变数厘清 * 明日106/4殖利率区间暂看1.05-1.10% 路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三微收跌。交易员表示，由于美国1 0年公债殖利率上日收低及台债30年券106/6殖利率盘中小跌，此皆带动今日106/4殖利率区间偏跌，但跌幅相 当有限，观望明日央行理监事会议结果及周五的发债计划。 他们指出，由于106/4筹码仍在清洗阶段，投资盘倾向分批买进，交易盘此时太过积极容易受伤，令交投 并不热络，短线该券料暂先盘整，静待明日央行理监事会议结果及周五财政部公布第三季发债计划等变数厘清 。 “现在也要配合美债走势，若美国10年债跌破2.1%，台债偏多气氛才会回笼。”一位大型银行交易员说。 他并称，若美国指标10年公债殖利率续处2.1-2.2%间整理，106/4殖利率料在1.05-1.10%间盘整，而盘中 少量买盘引领30年券106/6殖利率微跌，长端殖利率弹幅若受压抑，也将利于短中期公债殖利率区间偏跌。