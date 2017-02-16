台湾货币市场：短率大致持稳，外资汇入令市场稳中偏宽松

* 外资近期持续汇入，资金稳中偏宽松 * 两年定存单利率低于预期，月底审慎乐观 * 短票与债券RP需求回温，但利率持稳 记者 董永年 路透台北2月16日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员称，外资近期持续汇入，令台币资金池 水位上扬，虽然银行对跨月资金情势仍保守看待，但整体稳中偏宽松的环境，令短率缺乏再走高的动力。 央行今日中午标售两年期定存单加权平均得标利率为0.627%，低于市场预期，并较上次的标售结果0.705% 走低7.8个基点。交易员表示，得标利率显示市场资金偏向宽松，大型公股行库有去化压力，因 此对月底调度可审慎乐观以对。 〞得标利率在0.65%以下，这让我们喘一口气，会以中性态度看待月底状况。〞一位大型票券商交易员说 。 由于外资持续汇入，台币资金池扩大的效应也逐渐显现。一拆入方的大型商业银行资调人士称，与外商银 行的拆款到期都可以续作，利率则持稳在低档。 另一大型票券商交易主管则表示，今日可以买票的银行家数较多，显示外资汇入的效应开始显现，不过银 行对月底仍偏保守看待，因此对跨月拆款利率有所要求。 台币兑美元周四早盘先升后贬。交易员表示，受美元走弱影响，早盘台币一度升破30.700大关， 惟随即在外资反手买入美元，加上进口商和散户大举抢进美元及日圆带动，台币由升转贬。 本地时间 14:31 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.778 30.765 台湾加权股价指数<.TWII 9,771.25 9,799.76 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.177% 0.179-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.179-0.405% --两周拆款利率区间 0.340-0.440% 0.200-0.440% **短票需求增加** 短票方面，票券商交易员指出，银行间分配不均状况虽没太大改善，但感觉今日买票需求有所增加，卖票 多以跨月为主，月内尽量不收。 另一票券商交易主管则称，除银行买票需求升温外，法人资金也变多了，为了多卖一些票，今日将部分拆 款额度降低。 〞跨月拆款利率偏高，卖票就好了。〞票券商交易主管说。 今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.40-0.42%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%，区间在0.37-0.44%，成交量为162.28亿 台币；前日加权平均利率在0.410%，区间在0.38-0.43%，成交量为95.26亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.384%，区间在0.28-0.44%，成交量为36.09亿台币；前日加权平 均利率在0.402%，区间在0.28-0.44%，成交量为27.73亿台币。 台湾央行周四定存单到期6,395亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)612.5亿台币，本周余日到期存单金额尚有周五1,099.5亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备为650亿台币，累计超额准备达到5,095亿台币、加计 前期1%的超额准备6,475亿台币。 **RP跨月仍不易** 债券附买回(RP)市场方面，由于暂时没有国际债券交割，投信、寿险对RP的需求也回稳，反而是银行对于 跨月仍保守以对。 交易员认为，月底前，RP利率应该可以暂时回复正常，区间也可望收窄。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在月内0.33-0.34%，上日0.34-0.35%；月内公司债附买回 利率主要落在0.43-0.46%，同上日。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%，同上日。跨月公债 附买回利率主要落在0.32-0.33%。公司债利率月内主要成交在0.28-0.35%，同上日。(完) (审校 乔艳红)