台湾货币市场：短率大致持稳，月底前操作仍偏保守

* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3.7亿美元国际债交割、康卡斯 特(Comcast)10.05亿美元国际债交割。 本地时间 12:20 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.778 30.776 台湾加权股价指数<.TWII 9,783.08 9,759.76 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.175% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.300% 0.174-0.400% --两周拆款利率区间 -- 0.210-0.440% **跨月短票优先卖** 短票方面，有票券商交易员指出，由于有银行端客户通知下周将有资金运用，因此票券商调度上今日将月 内拆款还掉，改卖跨月短票。 票券商交易员表示，跨月拆款利率较短票偏高，因此还是会尽量少承作拆款。月底本就会安排较少的落点 ，再加上拆款额度控制得宜，因此操作弹性也会增加许多。 今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.40-0.42%，上日0.40-0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.410%，区间在0.35-0.43%，成交量为147.82亿 台币；前日加权平均利率在0.398%，区间在0.27-0.44%，成交量为119.49亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.399%，区间在0.30-0.44%，成交量为59.47亿台币；前日加权平 均利率在0.406%，区间在0.27-0.44%，成交量为30.96亿台币。 今日无央行定存单到期，发行金额待稍晚公布。 下周央行存单到期总额为1兆(万亿)706.5亿台币，到期存单金额分别是：周一3,969亿、周二2,145亿、周 三2,853.5亿、周四1,733.0亿、周五6亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备为503亿台币，累计超额准备达到6,191亿台币、加计 前期1%的超额准备7,572亿台币。 **投信资金多** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信要券需求不减，但因下月初有公债与国际债券交割，届 时投信资金又可能抽回，调度还是要小心为上。 交易员指出，银行因承作拆款、短票的利率较RP为高，近期对RP业务意兴阑珊，跨月开出的利率也偏高。 由于本月不是季底，面对此一状况还能因应，但下个月若利差仍存在较大差距，可能就有上调的压力。 下周紧缩因素有周一的250亿台币公债交割，周三预计有1,600亿台币一年期定存单交割。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在月内0.32-0.34%，同上日；月内公司债附买回利率主要 落在0.42-0.45%，同上日。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.25-0.30%，上日0.28-0.30%。 跨月公债附买回利率主要同上日落在0.32-0.33%。公司债利率月内主要成交在0.28-0.34%，上日0.28-0.32%。 (完) (审校)