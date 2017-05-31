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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 16:29 BJT

台湾货币市场：短率大致持稳，资金大多避开落点月底最后交易日

    * 短率大致持稳
    * 资金避开落点月底最后交易日
    * 下周留意税款缴库后资金动向
    * 短票/RP利率仍持平区间不变

     记者 詹静宜
    路透台北5月31日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人员表示，由于资金大多避开落点月底最后
交易日，今天资金需求并不多，仅见银行零星回补积数需求，而营利事业所得税及综合所得税缴款截止日在即
，让市场资金略显多缺不一但不影响调度，短率仍持平既有区间。 
    
    他们指出，明起时序迈入月初资金料转趋宽松，但仍应留意税款缴库后资金动向，下周四(8日)为第一批
税款委托取款日，下周五(9日)则为信用卡缴税银行须将税款清算缴库，将或多或少影响资金情势。
    
    〞银行基本上月底不大动，旬底也不太想动。〞一大型银行资调人员说。 
    
    另一大型银行资调人员也称，由于现仍属提存期底，银行端资金操作较趋保守，排队等央行代收隔夜拆款
过剩资金的银行减少，且央行上周五也减发存单逾300亿台币，致上日整体银行超额准备超过上千亿台币。
    
    台湾金融市场周一、二因端午假期休市，周三恢复交易，周六(6月3日)补班，金融市场正常交易。
     
 本地时间14:55                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.089                     30.122    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,040.72                  10,101.95    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.280%               0.173-0.290%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.370%               0.180-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.360%               0.290-0.370%
   
    **短票利率平稳**
    
    短票方面，大型票券商交易员表示，资金已提前避开落点月底最后交易日，今日资金缺口不大，并以跨月
短票交投为先，利率也持在原有区间不变。
    
    他们并称，今日月底最后交易日仍有部分银行操作较为保守，预计月初银行买票需求将陆续回笼，近期短
票利率有望持平整理。
    
    〞月底紧缩因素已大致去化，早上询了一圈觉得还好，利率还算平稳。〞一位大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.33-0.35%，大致持平上日。
              
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.348%，区间在0.33-0.38%，成交量为121.361
亿台币；前日加权平均利率在0.337%，区间在0.32-0.38%，成交量为91.26亿台币。
      
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.349%，区间在0.29-0.42%，成交量为132.02亿台
币；前日加权平均利率在0.343%，区间在0.33-0.38%，成交量为75.2亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额3,679.5亿台币，发行金额稍晚公布。
        
    拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备为1,026亿台币，累计超额准备1兆1,514亿台币、
加计前期1%的超额准备1兆2,431亿台币。   
    

    **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，今天虽为月底最后交易日，但资金情势平顺，RP利率也大致
持在既有区间不变。
    
    他们表示，由于寿险端资金欠缺去路，纷纷涌进投信端客户，舒缓月底紧缩因素的影响，明日将迈入月初
，料资金情势将较显宽松。
    
    〞这段时间投信灌进来的钱太多，除非大走钱，否则月底利率不会动。〞一大型证券商交易员说。
    
    另一票券商交易员则表示，今早资金稍见缺口，带动跨月公司债RP利率高位稍见上扬，但午后资金则又转
趋宽松，估近期内RP利率变化不大。 
  
    近期主要交割因素包括6月2日有高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元；6月6日则有德意志银行新加
坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。
            
    今日证券商与金融机构跨月公债RP利率主要成交在0.30-0.32%；公司债RP利率主要在0.40-0.42%；以上报
价皆持平上日。
 
    票券商方面，今天极短天期利率与上日相同，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作公债RP跨月利率主要成
交在0.28-0.31%，上日亦同；公司债跨月RP利率与上日水准相同，主要成交在0.30-0.35%，区间高位稍高于上
日。(完)

 (审校 曾祥进)
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